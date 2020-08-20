Editor's Picks：大地色系口罩眼妝 自然柔和

【明報專訊】一場世紀疫症，擾擾攘攘大半年，在這段日子以來，人人口罩不離面，不但打亂了無數人的生活習慣，亦影響了無數人的心情。常說悉心打扮能為人帶來正能量，這正好說明了為什麼有些女生，在疫情下看起來依然充滿神采——即使處身於很壞的時代，她們亦不會放棄自己裝扮的權利。

防水眼線液 畫出利落持久妝效

佩戴上口罩的一張面，總是沒精打采？這時候的眉和眼便是妝容的靈魂所在。專業化妝師Echo Wong認為，眉毛和眼睛的配合甚為重要，首先把眉毛修得乾淨，亦可以運用眉膏，把雜亂的眉毛整理得整齊；然後畫上眼線，在眼尾「拉出眼尾眼線」，令雙眼看起來更為明亮。在挑選眼線產品時，他建議：「由於香港天氣一般較為潮濕，選用具防水功效的眼線液，除了令妝效更為持久外，亦容易畫出一條明顯利落的眼線。」整體眼妝的色系方面，Echo就建議香港女生選擇大地色系，既可以增添眼神的深邃度，同時亦顯得自然柔和。

■ Profile

Echo Wong：從事化妝工作10年以上，曾參與各大廣告、媒體雜誌化妝工作，經常與不同品牌合作提供美容交流和培訓，與名媛明星合作無間。