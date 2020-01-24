BORGHESE Fango美膚泥漿　6顏色6功效

意大利品牌BORGHESE推出Fango美膚泥漿，6種顏色的泥漿具不同功效，可單獨用於面部或身體作針對性護理，亦可根據肌膚各部分需要自製面膜組合，護膚同時為生活添上玩味樂趣。（$750/17.6oz、$400/7.5oz）

美膚泥漿——蘊含塔斯肯尼火山、甜杏仁油及牛油果油等精萃，有助排走多餘雜質毒素，讓肌膚重現光澤，緊緻彈滑。

美膚泥漿（柔潤配方）——蘊含蘆薈啫喱、燕麥蛋白及芒果油等，溫和深層清潔肌膚及排毒，幫助保濕及滋潤肌膚，以及淡化乾紋、皺紋。

活力亮采美膚泥漿——深入淨化毛孔，幫助促進循環代謝及激活細胞再生，配方加入牛油果油滋潤細胞，回復肌膚彈性。

淨透平衡美膚泥漿——蘊含6種天然黑色力量，溫和去除老化角貿及軟化粗糙肌膚，有助肌膚保濕滋潤、紓緩受損肌膚，以及緊緻毛孔。

緊緻抗皺美膚泥漿——蘊含豐富礦物的火山泥，助肌膚重拾彈性改善鬆弛下垂。高效抗氧成分幫助緊緻及滋養肌膚。

藍海新生美膚泥漿——萃取自無污染深海的海藻精華，有助增生膠原蛋白、為肌膚抗炎補水及紓緩敏感。

查詢電話：2831 4828

整理：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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