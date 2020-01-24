ANNA SUI限量版粉翼天馬淡香水 花果香滿溢

閉上眼睛，坐上粉紅旋轉木馬，高高低低，一圈又一圈地轉着。人被帶到一個粉紅色的樂園：晶糖製成的木馬在陽光下閃閃發光，柳樹成蔭、瀑布直垂，如一場繽紛嘉年華會……Anna Sui說：「旋轉木馬總叫人留戀，當我們坐上這神奇的遊樂設施，在一瞬間我們以不同角度看見不一樣的美麗和風景。我希望透過FANTASIA FOREVER──獨角獸和旋轉木馬的結合，捕捉這微妙的一刻。」

調香師Christine Hassan則說：「我的靈感是一個如天堂般的夢幻世界，任何事情與夢想都可以成真。夢想是無窮無盡的想像。」

ANNA SUI推出粉翼天馬淡香水──花果香滿溢的樂園入口，種滿令人愉快的佛手柑、金橘與粉嫩的蘋果花，沿路走去是一個郁葱的花園，旁邊是一道粉色瀑布，園內有小蒼蘭、柔嫩玫瑰和代表永恆美麗的蠟菊，旅程的最後留下繞樑的木香、琥珀和麝香，令人回味。($570，2020年10月1日起發售)

香調

前調：蘋果花、白桃、金桔, 佛手柑、檸檬、橘子

中調：小蒼蘭、露草、鈴蘭、玫瑰、水蓮、蠟菊

基調：金色木香、麝香、澄澈琥珀

查詢電話：2831 8508

整理：莊朝青 ccchong@mingpao.com (圖片由相關機構提供)

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