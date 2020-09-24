忙碌工作 皮膚吃不消 為面部肌膚解疲勞

Filorga拉緊緻潤色底霜——粉嫩色乳霜，蘊含調色複合物木瓜酵素、抗糖化胜肽及積雪草精華。當中的木瓜酵素，據稱能改善不均勻的皮膚色澤，促進表皮層細胞新陳代謝，同時去除老化角質。抗糖化胜肽據稱能預防真皮層的蛋白質變黃及老化；積雪草精華據稱具消炎功效，紓緩血管擴張。 $645/50ml（品牌提供）

Joanna Czech面部按摩儀——以清涼感的鋅和鋁合金鑄造，可在面部和頸部的凹凸部位自由滑動；每天使用數分鐘，據稱有助加速肌膚血液循環和供氧，減少浮腫，緊緻皮膚，令膚質和光澤得到提升。可配合潔面精油、精華或者乳霜使用，據稱能幫助護膚品滲透皮膚。 $1468（from Net-A-Porter）（品牌提供）

Givenchy Beauty花漾年輕嫩肌面膜——專為補救熬夜肌膚而設，當中蘊含花卉亮肌複合物，據稱短時間內可令肌膚變得水潤、光滑，讓疲倦暗啞的皮膚增添光澤，變得健康飽滿。$540/75ml（品牌提供）

【明報專訊】早上起牀，看起來累；晚上回家，看起來更累。相信這是很多城市人的寫照，忙碌的生活，除了為身體帶來疲勞，同時亦反映在面部肌膚之上，帶來統稱為「疲勞肌」的各種肌膚問題。想容光煥發示人？且聽專家的建議，為面部肌膚消除疲勞。

我們很容易感受到身體的疲勞，可是面部皮膚卻不會「感覺」疲勞。當面上出現哪些症狀，便代表閣下已患上了「疲勞肌」？皮膚科專科醫生林嘉雯指出，當皮膚變得暗啞、無光澤、乾燥、毛孔粗大，或出現暗瘡，便代表皮膚疲勞，亦有可能因此令面部肌膚變得敏感，容易出現泛紅痕癢的情况。

壓力荷爾蒙 令油脂分泌失調

對於不少職業女性來說，既要忙碌工作，又要照顧家庭，很多時候也會因為睡眠不足而導致肌膚出現問題。林嘉雯指出，飲食不定時、缺乏運動、吸煙等不良生活習慣，加上空氣污染等外在環境因素，亦會導致以上的肌膚問題。

她表示：「我們的身體是非常複雜的『機器』，皮膚作為我們身體最大的器官，每當健康受到影響，都會把問題反映出來，亦即是所謂的皮膚疲勞。」她從醫學角度來分析，「以上的種種因素，都會產生自由基，破壞皮膚細胞，加速皮膚老化，令皮膚容易出現皺紋、鬆弛等問題。另外，壓力亦會導致新陳代謝減慢，令表皮層及真皮層變薄，流失膠原蛋白，皮膚自然保水力變差，變得乾燥及暗啞」。每當壓力荷爾蒙上升，亦會引起油脂分泌失調，出現油光滿面及暗瘡問題。她補充：「年紀增加也有能出現『疲勞肌』問題。」

抗氧化護膚品 中和自由基

雖說皮膚的好壞狀態，取決於是否擁有優質的休息時間，但實際上不是每個人也能擁有充足的睡眠，若想為皮膚解疲勞，可以從護膚品入手。林嘉雯建議，「每天塗上抗氧化物去中和自由基的護膚品，有助改善『疲勞肌』，例如維他命C、維他命E、葡萄籽精華、綠茶精華、大豆精華等，都是一些重要的護膚成分。」若想要改善皮膚暗啞的問題，則可以勤為面部去角質促進新陳代謝；不過她亦提醒大家，若擁有敏感肌的話，便要盡量避免去角質層。林嘉雯強調：「人體的生理時鐘，掌管我們的作息時間來保持健康，生活作息定時加上充足睡眠，才能讓皮膚的自我修復能力提高。」

化妝師教路 「浮粉」急救法

「疲勞肌」除了會帶來以上提到的各種肌膚問題，還會因為肌膚缺水，而導致化妝時出現不容易「上粉」及「浮粉」。要避免問題出現，專業化妝師Chris Lam建議，「在上妝前，可以先敷水分面膜，從而令皮膚水分充足、水油平衡，若時間許可的話，應該先短暫休息才上妝。」若時間趕急的話，他則建議大家在上妝前，善用面部按摩儀，快速讓皮膚回復彈性及增加吸收力。至於化妝後遇上「浮粉」情况，又可以怎樣即時補救？Chris教路：「可以先用補濕噴霧輕輕噴濕面部，再印走面部多餘的水分及油分，然後點取少許的遮瑕膏，利用粉撲在『浮粉』的位置輕輕推開，再加上碎粉便可以改善問題。」

如果面色黯啞無光，又可以怎樣從化妝入手改善？Chris表示：「最簡單的方法，便是使用傾向粉紅色的調色底霜，或是具光澤感的粉底，有助令面部皮膚增添輕輕的紅潤感與光澤。」

■林嘉雯

皮膚及性病科專科醫生，曾為香港中文大學醫學院榮譽助理教授。

■Chris Lam

入行20年的資深化妝師，曾參與雜誌、報紙、廣告、品牌lookbook和電影拍攝等工作，亦曾與不少知名品牌如Balenciaga、Michael Kors合作。設立化妝studio，培養化妝人才。

文：劉詩言

編輯：廖偉龍

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