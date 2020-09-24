Editor's picks：借花香表達自我 從香水帶來的感官體驗

【明報專訊】自Alessandro Michele當上Gucci創意總監以來，他總會透過筆下創作訴說不同故事，帶領大家走進他的異想世界。對他來說，女士香氛是一個繁花盛放花園的縮影，除了帶着清新醉人的花香，也呈現花園本身象徵的美麗、色彩繽紛及帶點瘋狂的多姿美態，既貫徹他的設計作風，同時也帶來獨特的感官體驗。由他構思的Gucci Bloom香水系列，更從女性情感角度出發，想像融入如夢似幻的花海世界中那份自由自在的感覺。

在創作全新的Gucci Bloom Profumo di Fiori香氛時，Alessandro Michele希望借用花香來表達自我，調香師Alberto Morillas則運用想像力與對香味的直覺，在基調加入夜來香和依蘭依蘭的韻味，再糅合茉莉花蕾和茉莉花精髓，讓和諧香氣豐富依蘭依蘭的質感，配搭檀香和日曬木材的烘托，強調花朵的香甜特徵；最後用鳶尾花、麝香、安息香，融合所有元素，讓氣味更顯深沉柔和。

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