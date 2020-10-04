植村秀x海賊王 可能是2020最矚目聖誕彩妝｜2020年聖誕

shu uemura植村秀與經典日本動漫《ONE PIECE海賊王》推出限量聯乘系列！探索寶石一樣閃爍的眼影、珍稀罕貴的唇膏和其他美麗寶藏──和閨蜜一起換上奪目新妝，成為今季最矚目彩妝海賊王！

偉大航道寶藏盒眼影組合──每一抹眼影靈感都來自偉大航道，那是世上水流最洶湧險要的航道，亦是終極寶藏「ONE PIECE」所在地。10款迷人色調，結合深邃啞光、典雅金屬、溫暖珠光和全新碎鑽的豐富質感，打造矚目亮麗節日眼妝。($590，合作網店優先發售)

千陽號寶藏盒眼影組合──集合千陽號的鮮紅與艷黃，充滿活力的暖色系眼影組合，就像金色陽光灑在海水表面一樣閃閃發光。10款璀璨色調，結合柔和金屬、和暖啞光和全新碎鑽的豐富質感，畫出時尚魅惑動人眼妝。($590)

無色限系列唇膏──演繹路飛與草帽海賊團的戰鬥技能。從大膽唇色宣言到低調典雅色澤，全新唇膏色調隨時隨地彰顯草帽海賊團的獨特魅力，同時提供柔霧（M）、炙烈（A）、炙烈柔霧（AM）和漆光（LS）四種質地選項。($240)

塑顏立體光影粉餅──絲滑輕盈的限量版光影粉塑造透亮光澤，加強臉部輪廓的立體感。($360)

fearless草帽海賊團限量化妝箱 ($2950)

ultime8 黃金琥珀潔顏油 ($860/450ml、$$360/150ml)

fearless草帽海賊團限量刷具套裝 ($520)

petal55 粉底掃 ($450)

wanted迷你無色限柔霧唇膏禮盒 ($400)

wanted迷你皇牌潔顏油禮盒 ($370)

武士刀眉筆 ($200)

wanted金色睫毛夾 ($160)

植村秀合作網店優先發售：bit.ly/3jdMPJ6 (2020年10月9日晚上9時起)

專門店及專櫃推出日期：2020年10月20日

查詢電話：3148 1022

整理：莊朝青 ccchong@mingpao.com (圖片由相關機構提供)

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