FANCL秋日限定彩妝 展現溫暖和風性格

FANCL今季與日本千代紙專門店Isetatsu（いせ辰）及日本拼貼藝術團隊M&M&M'S合作，以和風「MIYABI -雅-」為主題，善用日式圖案，以現代風呈現日本文化和美感，設計秋日限定彩妝系列，包括：無添加亮采唇膏、無添加雙色眼線筆、無添加胭脂，以秋日溫暖色調打造優雅妝容。彩妝不用防腐劑或合成色素，化妝同時護膚，呵護幼嫩肌膚。

無添加亮采唇膏Color Fit Rouge──兩種亮紅色調：亮麗深紅、柔和粉紅，時尚鮮明，亮麗持久，蘊含多種修護成分，能密貼雙唇，增添好氣色之餘，更能滋潤修護櫻唇，打造盈亮飽滿唇妝。($260)

無添加雙色眼線筆 (濃黑 x 豆沙) Gel Eyeliner Pencil (Black x Burgundy) ──雙色設計，顯色度高，採用不易暈染的防水配方，不怕淚水，不易脫色，長時間保持亮麗眼妝。質感柔滑，能描繪出細緻眼線。($240)

無添加胭脂 Cheek Color Palette──增添好氣色的珊瑚粉紅色調，色彩柔和淡雅，讓雙頰透出自然紅潤感，同時可修飾暗沉。胭脂上印有日本樹鶯飛舞的圖案，設計華麗高雅。($268)

無添加亮膚保濕底霜 (粉嫩光感) Skincare Base - Moisture (Graceful Pink) ──妝前做好打底，不但可做到保濕效果，更可修飾膚色、令底妝更服貼。保濕底霜不用防腐劑或合成色素，蘊含多種美容成分，具防曬系數SPF25、PA+++，物理性防曬，蘊含金色及粉紅色珠光粉粒，健康亮澤，散發自然光采。質地幼滑透薄，有助均勻膚色，適合中性至乾性肌膚使用。($180)

查詢電話：8223 2625

整理：莊朝青 ccchong@mingpao.com (圖片由相關機構提供)

‧唇妝貼士逐個睇：顯色·持久·漸變秘訣

‧化妝師教路 持久唇妝4招

‧粉底掃點揀點用？化妝掃清潔4注意

‧傳統洗掃法