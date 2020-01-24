YSL節日限量版DRESS ME WILD 狂野聖誕彩妝｜2020年聖誕

YSL Beaute總是離不開性感野性的豹紋，締造引人遐想的永恆經典。2020年節日系列將各種野性元素共冶一爐，以奢華設計向YSL最經典的圖案致意，各款嫵媚節日特別版香水，以至閃亮耀目的彩妝，都令佳節倍添性感魅力。系列專為解放YSL Girls而設。大膽率性，隨時準備以狂野形象在派對中狂歡，實現最狂野的節日願望，盡展Yves Saint Laurent的魅力。

彩妝盒 (Couture Colour Clutch Palette)──披上狂野紅黑雙色豹紋圖案，綴上金色飾邊及YSL Cassandra標誌，網羅4色眼影、4款可用於眼妝或提亮的色澤及雙色胭脂。($850)

絕色唇膏──換上節日氣氛濃厚的小豹紋圖案，以黑色底色烘托閃亮紅色。備有4款火紅色澤，包括兩款新色。($295)

迷魅亮彩唇膏──唇部保濕皇牌，以閃亮金色烘托黑色豹紋，綻放派對魅力。全新四色令派對之夜升溫，色澤鮮明，極致舒適。($295)

明彩筆──節日限量版備有N°2經典色澤，同樣走狂野路線，燙印黑色及亮金色豹紋。($340)

輕透無重羽毛氣墊提亮粉底──全新珍藏版及嶄新提亮配方，小巧方便放進手袋，綴上型格黑色及亮金色豹紋。全新珠光金粉底及玫瑰色提亮配方。($495)

倒數月曆禮盒──24格設計的ADVENT CALENDAR包羅YSL皇牌產品，每格滿載不同驚喜，令人心花怒放。($2500)

香水──Black Opium、Libre、Mon Paris三款經典香水，滿足各場冬日派對一切所需。($930-$990/50ml)

2020年10月26日YSL Beaute專門店、專櫃及網店發售。

查詢電話：3192 4338

整理：莊朝青 ccchong@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

‧2020年聖誕彩妝