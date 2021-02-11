SHISEIDO x日本當代藝術家舘鼻則孝 節日限定護膚與彩妝｜2020年聖誕

SHISEIDO資生堂聯乘日本當代藝術家舘鼻則孝 (Noritaka Tatehana)，以Celebrate your Beautiful Moment為主題，設計一系列SHISEIDO節日限定護膚及彩妝，展現歡騰節日「美麗每一瞬」。設計以日本傳統藝術元素唐草紋及浮雲為根基，注入現代氣息，演繹永恆與變幻的美麗。唐草紋代表生生不息的美麗，與品牌歷史密不可分，象徵豐盛、生命的美麗，具有長壽豐饒之意。浮雲代表活在當下的美麗，日本傳統藝術中，浮雲意指時間的流逝，是分隔天與地、現實與非現實的象徵，更是演繹光芒的手法︰捕光、反射及從雲層中乍現光芒。

皇牌免疫力精華──蘊含靈芝精華及鳶尾根精華的革命性免疫再生技術ImuGeneration Technology，促進肌膚免疫力細胞增生，鞏固肌底防禦力，抵禦生活壓力及環境轉變所造成的傷害，形成保護屏障，穩定肌膚狀態。改善天氣轉變引致的肌膚敏感泛紅粗糙，令肌膚回復年輕水潤光澤。($1050)

迷你啞緻唇膏組合──3款人氣唇色，質感無重，以柔滑貼服及啞緻色彩覆蓋雙唇，唇色鮮明歷久常新。($220)

睫毛夾──金裝人氣睫毛夾配搭紅色矽膠墊，廣角設計，輕輕一夾便能捕捉每根睫毛，捲翹睫毛至理想角度。($160)

墨繪大師美眸筆──3款限量金屬新色，可作眼線筆、眼影及眉筆使用，色彩鮮明，筆觸均勻順暢而感覺輕柔，12小時防水不褪色持妝力。($220@，10月31日發售)

查詢電話：2262 6966

整理：莊朝青 ccchong@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

‧2020年聖誕彩妝