Augustinus Bader身體護理 賦能煥新自我修護 肌膚平滑細亮

Augustinus Bader兩款全新身體護理產品──賦能生機身體精華乳(The Body Lotion)、賦能生機精華護手霜(The Hand Treatment)，以品牌獨家專利科技細胞觸發因子(TFC8)增強肌膚細胞自我修護、賦能煥新的過程，修護因年齡、壓力與環境導致的老化損傷，強化細胞能量，重塑生肌潛能，令身體肌膚年輕飽滿、平滑細亮。

賦能生機身體精華乳──配方蘊含品牌專利科技「細胞觸發因子TFC8」外，更加入能促進肌膚細胞保濕能力的保護性多醣複合物、有助鎖水的維生素B5和有效抗氧化的維生素E，有助進一步保護肌膚和預防衰老。含有強效修復力的乳木果油和紓緩鎮靜的蘆薈精華，採用鎖水技術，令肌膚更快速吸收，即時鎮靜、紓緩及深層保濕和滋養肌膚，令日曬後的肌膚得到最理想護理，讓肌膚回復緊緻細嫩、亮澤水潤，同時有助改善橙皮紋和妊娠紋。($750/100ml、$275/30ml)

賦能生機精華護手霜──結合品牌的突破性專利技術「細胞觸發因子TFC8」和多種天然滋養和抗氧化成分，包括能保護肌阻隔外來污染的強效抗氧化成分白牡丹萃取物和維生素E，以及具滋潤和抗菌效能的蜂蜜，為手部肌膚帶來極致保濕呵護，提供鎮靜、紓緩和保護。即使質感豐盈，卻能被肌膚快速吸收，有助改善乾燥、過度清洗或深受日曬風乾等環境因素影響的肌膚，適合成為清潔或消毒雙手的後續護理。($395/50ml)

查詢電話：2565 2105 (中環IFC連卡佛專櫃)

整理：莊朝青 ccchong@mingpao.com（圖片由相關機構提供）