BLUMARINE淡香水 幽香動人

意大利時裝品牌BLUMARINE以女生一生中的數個夢幻時刻為靈感,創造出BLUMARINE Les Eaux Exuberantes淡香水系列,全新三款香氣:Cheers On The Terrace、Kiss Me On The Lips、Mon Bouquet Blanc記錄女人每個時刻重要回憶:在陽光灑落的露台上盡情玩樂、初吻時的怦然悸動、跟摯愛步入最浪漫瞬間。每款樽身綴以不同顏色輕紗,象徵以幽香氣息為女生披上一襲無形飄逸裙子,慶祝生命每個動人時刻,化為永恆嗅覺印記。(每款$632/100ml)

Cheers On The Terrace (微醺露台)

前調:藍莓、葡萄柚、荔枝

中調:香檳、玫瑰、鈴蘭

基調:柏木、麝香、廣藿香

Kiss Me On The Lips (唇上之吻)

前調:黑加侖子、佛手柑、橘子

中調:粉紅胡椒、鳶尾花、茉莉、牡丹、焦糖

基調:香草、麝香、廣藿香

Mon Bouquet Blanc (純白花束)

前調:雙花

中調:五月玫瑰、依蘭、桂花

基調:零陵香豆、廣藿香

查詢電話:2505 5023 (莎莎獨家發售)

