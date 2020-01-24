BLUMARINE淡香水 幽香動人
文章日期：2020年10月19日
意大利時裝品牌BLUMARINE以女生一生中的數個夢幻時刻為靈感，創造出BLUMARINE Les Eaux Exuberantes淡香水系列，全新三款香氣：Cheers On The Terrace、Kiss Me On The Lips、Mon Bouquet Blanc記錄女人每個時刻重要回憶：在陽光灑落的露台上盡情玩樂、初吻時的怦然悸動、跟摯愛步入最浪漫瞬間。每款樽身綴以不同顏色輕紗，象徵以幽香氣息為女生披上一襲無形飄逸裙子，慶祝生命每個動人時刻，化為永恆嗅覺印記。(每款$632/100ml)
Cheers On The Terrace (微醺露台)
前調：藍莓、葡萄柚、荔枝
中調：香檳、玫瑰、鈴蘭
基調：柏木、麝香、廣藿香
Kiss Me On The Lips (唇上之吻)
前調：黑加侖子、佛手柑、橘子
中調：粉紅胡椒、鳶尾花、茉莉、牡丹、焦糖
基調：香草、麝香、廣藿香
Mon Bouquet Blanc (純白花束)
前調：雙花
中調：五月玫瑰、依蘭、桂花
基調：零陵香豆、廣藿香
查詢電話：2505 5023 (莎莎獨家發售)
整理：莊朝青 ccchong@mingpao.com (圖片由相關機構提供)