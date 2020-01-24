ALBION 2020秋冬彩妝 美肌亮采
文章日期：2020年10月21日
ALBION推出2020秋冬彩妝及卸妝品，美肌亮采。
2020秋冬彩妝
瑰麗持色半啞光潤澤唇膏──觸感水潤輕盈，容易上色，實現半啞光唇妝，輕輕一塗，突顯性感雙唇。($290)
雙色炫彩眼影盒──雙色眼影盒設計，貼服易推，零技巧也能打造美麗漸變眼妝，塑造自然立體感。($280)
持久剔透防曬調色乳SPF40 PA+++──持久透亮，均勻膚色，隱藏毛孔，輕輕一抹，塑造理想妝容。($380/30g)
水凝無瑕啫喱粉底液SPF30 PA+++──嶄新觸感粉底配方，媲美彈性啫喱，水凝滋潤感傾注肌膚，打造剔透美肌。($450/30g)
底妝
細緻亮澤無瑕空氣感粉餅──細緻亮澤「素肌感」，新加入升級「無瑕美肌」配方，進一步提升瞬間與肌膚輕柔融合的觸感體驗，輕輕塗抹，柔滑輕盈，與肌膚緊密貼合，呈現貼近真實自然的無瑕美肌。($420/10g)
卸妝
清新水潤淨透卸妝油──含有黃金洋甘菊精華、有機杏仁油、牛油果油等，溫和快速卸妝，深層潔淨，令肌膚柔軟幼滑。($250/200ml)
清新水潤淨透卸妝啫喱──含有黃金洋甘菊精華、奇異果提取物、番茜提取物等，啫喱基底配方，護膚同時卸妝，讓肌膚更水潤柔滑透亮。($250/170g)
查詢電話：2831 8467
整理：莊朝青 ccchong@mingpao.com (圖片由相關機構提供)