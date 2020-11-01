Lancome 2020聖誕倒數月曆　25款美容彩妝逐日拆迎聖誕｜2020年聖誕

Lancome推出2020聖誕倒數月曆Advent Calendar，月曆以玫瑰粉紅為主色，藏着25款美容彩妝產品，可以一邊拆禮物一邊倒數，迎接充滿驚喜和歡樂的聖誕節。Lancome同時推出聖誕珍藏版閃爍美肌彩妝箱，在粉紅仿皮化妝箱內有多款美肌彩妝產品。

Lancome 2020聖誕系列

2020聖誕倒數月曆——購買Lancome任何正價產品（不包括優惠套裝及氣墊粉盒），加$630可換購。

聖誕珍藏版閃爍美肌彩妝箱——購買任何Lancome正價產品滿$520，可以$695換購。

升級版嫩肌活膚精華100ml套裝（$1555）

升級版冰鑽亮眼精華套裝（$645）

升級版嫩肌活膚眼霜套裝（$520）

溫和保濕水 400ml(雙件)套裝（$820）

淨澈亮肌精華水套裝（$720）

極緻完美玫瑰面霜(柔潤型)套裝（$2490）

極緻完美玫瑰眼霜套裝（$1030）

極致持妝輕透粉底液套裝（$390）

聖誕香氛套裝（$350）

查詢電話：3180 1648

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

‧2020年聖誕彩妝