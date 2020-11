The Ritual of Advent 3D 聖誕倒數月曆內藏24款產品。(圖片由相關機構提供)

荷蘭美容及生活品牌Rituals推出The Ritual of Advent 3D聖誕倒數月曆,月曆以下雪聖誕小鎮為主題,小屋內藏24款驚喜產品,包括4款聖誕別注版迷你版香氛蠟燭及The Ritual of Jing迷你香氛棒套裝、Private Collection別注版香氛蠟燭及Rose de Shiraz Eau de Parfum迷你版香水及The Ritual of Namaste緊緻精華等共約值$1400的產品。($885)

查詢電話:2789 2121

編輯:何芍盈 cyho01@mingpao.com(圖片由相關機構提供)

