Aveda 2020年聖誕禮品套裝各適其適

Aveda 2020年聖誕禮品套裝：手部及足部補濕護膚套裝（圖片由相關機構提供）

Aveda 2020年聖誕禮品套裝：純香護髮及護膚套裝（圖片由相關機構提供）

Aveda 2020年聖誕禮品套裝：迷迭香薄荷護髮及護膚套裝（圖片由相關機構提供）

Aveda 2020年聖誕禮品套裝：櫻花甜杏護髮及護膚套裝（圖片由相關機構提供）

Aveda推出2020年聖誕禮品套裝，包括散發經典香氣的純香、迷迭香薄荷和櫻花甜杏系列、三重修復草本系列、長效營養補濕系列，以及身體護理必備產品，讓大家挑選不同心頭好迎聖誕。

Aveda 2020年聖誕禮品套裝部分系列：

長效營養輕柔補濕套裝——有機石榴籽油營養補濕噴霧、長效營養補濕洗髮水（輕盈配方）和護髮素旅行裝。（$470）

長效營養滋潤補濕套裝——有機石榴籽油營養補濕噴霧、長效營養補濕洗髮水（滋潤配方）和護髮素旅行裝。（$470）

三重修復草本強韌套裝——三重修復草本修護精華、三重修復洗髮水和護髮素旅行裝。（$470）

櫻花甜杏護髮及護膚套裝——櫻花甜杏洗髮水和護髮素，以及櫻花甜杏沐浴露和身體乳液旅行裝。（$430）

迷迭香薄荷護髮及護膚套裝——迷迭香薄荷洗髮水和護髮素，以及迷迭香薄荷手和沐浴露和身體乳液旅行裝。（$480）

純香護髮及護膚套裝——帶有經典花香的純香洗髮水和護髮素，以及純香沐浴露和身體乳液旅行裝。（$480）

手部及足部補濕護膚套裝——備有家居版和便攜版不同容量的護手霜和護足霜。（$640）

舒緩護手補濕套裝——限量版護手霜旅行套裝，可一次過體驗純香、櫻花甜杏及純美3種香氣。（$255）

查詢電話：2113 2618

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

‧2020年聖誕彩妝