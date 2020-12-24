閃亮光澤佳節「口罩妝」 暗紅橄欖綠眼妝成焦點

鴛鴦眼妝：今年流行暗紅、橄欖綠色系的眼影，何不把兩種顏色同時放在一起？化妝師Tango認為帶有褐色調的深紅色，可作為主調，為妝容添上神秘又高雅的氣色；橄欖綠色則可以塑造獨一無二氣場。Givenchy企領羊毛毛衣$8390、雙面羊毛圍巾$5990、金屬頸飾 未定價（林靄怡攝）

金屬光澤元素眼妝：金屬光澤元素的眼影，是派對必備的妝容。Givenchy Beauty魅彩眼影組合當中的12種眼影色調，備有立體、緞面閃光、金屬光澤及啞面等多款不同質地的眼影，據稱能為眼睛增加不同的閃亮程度。Givenchy斗篷大衣$27,800、羊皮長手套$9790、垂墜金屬耳環$9190（一雙）（林靄怡攝）

【明報專訊】今年的12月很不一樣。即使街道商場依舊放置聖誕裝飾，奈何受疫情影響，大家也似乎沒有慶祝的心情。不過，面對愈難捱的日子，便愈應該為自己帶來多點正能量。縱使未能如過往般外出參加派對，兼且還未能脫下口罩，也並不代表要放棄扮靚的權利。我們特別請來Givenchy Makeup Specialist Tango Tang，示範兩款以眼妝為重點的妝容，他除了教大家塗抹眼妝的技巧外，還會講解「口罩妝」的秘訣。

戴上口罩的一張臉，看起來總是充滿神秘感。當大家還未能脫下口罩，倒不如視它為妝容的一部分，借助它來塑造神秘又高雅的形象。當眼妝成為「口罩妝」的亮點，手拿色彩豐富的眼影盤時，該如何塑造漂亮獨特的眼妝？

問：life&style

答：Tango Tang

問：今年流行什麼色系與風格的眼影？

答：較流行暗紅、橄欖綠的色系。另外，帶有金屬光澤元素的眼影，亦是本年度派對必備的妝容。

問：塗抹眼妝的技巧？

答：塗抹眼影時，應該逐次小量地拿取眼影，逐層塗上打底，才可避免眼影掉落於眼底及臉上，令上色更均勻。上眼影時，亦應注意由眼線位置向眼窩方向，逐層向外上色，這樣才能達至自然有層次而不厚妝的感覺。另外亦應先用遮瑕膏做眼影打底，從而令眼妝持久、不易暈染，做法亦可以增加顏色飽和度，以及加強閃亮光澤。

問：香港女生，應該選擇什麼色系的眼妝？

答：一般香港女生較為適合暖色系的眼妝。派對妝容方面，可選擇富節日氣氛的色系，例如將日常大地色調配上閃鑽銀色為點綴，適用於各種場合的衣著配搭。另外如銅金色、暖棕色、泥褐色等的溫暖感顏色，亦可用作配搭珍珠白色的眼影，塑造出層次感豐富的眼妝。

問：「口罩妝」不脫妝的秘訣？妝前、妝後有什麼準備？

答：妝前可以先做好保濕護膚，減少皮膚乾燥或出油問題，減低影響持妝度；妝後亦可以利用4色蜜粉做全面定妝，建議可以使用比日常較多的分量，並運用粉撲以按壓的方式，於口罩覆蓋的位置上粉。只要加強定妝程序，便可以避免被口罩弄花妝容。

問：又可以怎樣保持不脫色唇妝？

答：完成唇妝後，於唇上均勻地加上一層薄薄的4色蜜粉 #1號色，然後再用紙巾輕印雙唇上多餘的唇膏，便可以保持不脫色的妝效。

◆Tango Tang：Givenchy Makeup Specialist，曾參與不同化妝活動、教學，以及參與廣告及雜誌化妝。

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

文：劉詩言

模特兒：Jenny K（Quest）

化妝及髮型：Tango Tang

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