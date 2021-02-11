mtm labo custom-blended Q10 treatment+ 煥發細胞收緊毛孔

想讓肌膚以最飽滿光澤迎接農曆新年？已換上全新包裝的mtm labo custom-blended Q10 treatment+，蘊含豐富能量精華，超微細粒子能讓養分直接滲入肌膚底層，持久滋養煥發細胞活力，同時具高度抗氧化功效，令暗啞肌膚回復光澤，能迅速撫平幼紋、皺紋，收緊毛孔。配合人參提取物、豆油提取物及甘草提取物等成分，有助延緩衰老，令肌膚瞬間細膩如絲，充滿彈性。($1260)

custom-blended conditioning cream──適合微絲血管擴張、面頰易紅的皮膚。面霜蘊含綠茶精華能抗氧化及抵禦自由基，海藻精華能補充水分，提升肌膚張力和彈性，恢復肌膚活力。野玫瑰果實精華及葡萄籽油能減淡微絲血管和皺紋，滋潤肌膚，令肌膚健康亮澤。($830)

配合「量膚定制」一對一專業肌膚評測，針對個別用家肌膚需要，從原液調配庫中挑選出最適合個人的草本原液，面霜便成為個人專屬護膚方案，提升護膚功效。

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整理：莊朝青 ccchong@mingpao.com (圖片由相關機構提供)

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