ALBION三重煥采植萃精華油 展現亮澤健康活力肌

近期相對濕度常常處於50%以下，天氣乾燥得很，正在尋找保濕鎖水抗敏的精華油？ALBION的三重煥采植萃精華油，觸感柔軟輕盈，容易推開，快速吸收，不黏膩，肌理重煥飽滿，加上淡淡的綠色草本花卉香氣，繃緊的心情都得到紓緩。精華油新加入了由超級食品「虎堅果」提取的油分，結合印加銀曲油、黃金可可巴油，有助實現零肌膚煩惱的亮澤健康活力肌。($410)

成分：

虎堅果油──活化細胞，抗氧化，促進血液循環、促進肌膚代謝。

印加果奧米加油──抗敏、修復細胞、抑制炎症、促進血液循環、抗氧化。

黃金可可巴油──高效保濕、激活細胞、促進血液循環。

牛油果油──柔軟角質

日常用法：潔臉後取2-3滴，均勻塗抹於肌膚上，輕柔按摩。亦可使用平衡滲透乳後，取2-3滴均勻塗抹於肌膚上，輕柔按摩。

Q：想保持肌膚光滑而沒有粗糙斑點？

使用平衡滲透乳後，取約1茶匙精華油塗抹在肌膚上，從中心開始，輕輕按摩約3分鐘。如果之後感覺油膩，可用紙巾輕輕印乾肌膚。(每周1-2次)

查詢電話：2831 8467

整理：莊朝青 ccchong@mingpao.com (圖片由相關機構提供)