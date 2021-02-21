Filorga面膜　補水抗皺緊緻各適其適

Filorga去角質注氧泡泡面膜（圖片由相關機構提供）

轉季肌膚容易過敏，法國品牌Filorga推出的多款面膜，幫助補水，令肌膚重現年輕水光肌。

水潤透明質酸面膜——利用天然保濕因子(NMF)結合透明質酸，為肌膚急救補水，幫助肌膚水潤煥活有光澤。（$520/6片）

抗皺緊緻逆齡面膜——透過黑纖維技術，將抗皺成分滲透至肌底，幫助收緊肌膚、撫平紋理，煥發肌膚活力。（$520/6片）

提拉緊緻塑顏面膜——以生物發酵技術製造，幫助提拉塑顏。（$520/6片）

柔潤亮澤面膜——含維他命A、C、E，有助保濕滋潤肌膚及提升肌膚亮度，改善暗啞膚色及抗氧化，幫助減少面部皺紋及消除倦容，激活肌膚。（$420/50ml）

NCEF新肌賦活睡眠面膜——含透明質酸及膠原蛋白，晚間修復肌膚，幫助撫平皺紋、緊致肌膚和亮膚。（$580/50ml）

去角質注氧泡泡面膜——乳液質地配合珍珠岩顆粒，可轉化為豐富泡沫，為肌膚清除老廢角質，同時為肌膚補水、煥亮光澤。（$400/55ml）

粉顏注氧光感面膜——帶有珠光微粒的乳狀感，配合不致粉刺配方，幫助肌膚補水及溫和去除老廢角質。（$325/75ml）

查詢電話：3108 9738

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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