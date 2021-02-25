纖長濃密 自然鬈曲 深入了解植眼睫毛須知

Dior Diorshow豐彩精華3D睫毛修護底霜——蘊含Pure White精華，當中的濃縮精華油，據稱能修護及提升睫毛外表、厚度及鬈曲，令睫毛變得更纖長、豐盈和堅韌；可用作促進睫毛生長的夜間護理。$300/支（品牌提供）

NovaLash Lash+Doctor有機睫毛營養液——專為調理並強化毛髮生長而設，適用於上下眼睫毛及眉毛。蘊含天然植物提取物、縮氨酸和多種維生素，據稱可使睫毛豐滿強韌，有助睫毛和眉毛更有彈性，耐損耗和不易折斷。$1880/支（品牌提供）

【明報專訊】漫長的抗疫生活，改變了不少人的生活習慣，就如大多數的女士，亦為了減輕「口罩 + 妝容」對面部的負擔而與化妝品「斷捨離」，僅餘下的雙眼自然成為焦點所在。想令雙眼有神，卻又不想花更多時間化眼妝？不少愛美一族都選擇透過方便的植眼睫毛技術，塑造出纖長濃密的眼睫毛，令雙眼看起來更明亮。然而在美麗的背後，大家對植眼睫毛的原理又有多深入了解？且聽專業睫毛專家的解釋，同時趁機會學習美睫常識，了解如何善待眼睫毛。

2004年在美國成立的NovaLash，以研發及生產優質安全植眼睫毛產品而聞名。品牌聲稱提供的專門植眼睫毛技術不會損害原有天然睫毛，更標榜能促進天然睫毛健康生長。品牌的Master Trainer Cynthia Cheng指出：「正確的植眼睫毛技術，在完成後應該會顯得根根分明，而且可以梳理。」

她解釋，「眼睫毛的生長周期約40天，而每一條的眼睫毛亦有不同的長度。我們的做法，是在每一條的眼睫毛上做延伸，當長至某個長度後才會脫落，看起來才最自然，而且感覺上並不會感到『拮住』不舒服。當眼睫毛脫落時，整條眼睫毛會連同延長的部分一同掉下」。

什麼情况不適合植眼睫毛？

植眼睫毛可說是懶人的恩物。不需要睫毛膏，也能做出自然翹的效果，看起來精神利落。Cynthia亦指出， 「一般亞洲人的眼睫毛較短、疏落，即使使用睫毛夾，亦有機會未能達至翹起的效果，植眼睫毛就可以改善問題。」那麼植眼睫毛前，有什麼需要注意的地方？她表示：「若眼部最近有傷口或曾做眼睛手術，便不宜植眼睫毛。」

另外，她提醒部分人可能對植眼睫毛時用到的膠水敏感，「若然是較易敏感的顧客，我們會早一日和對方測試，在耳背位置點少許膠水，看看會否出現痕癢的情况。」

勿用防水眼線 易令膠水脫落

根據品牌的理念，他們認為在植眼睫毛後，不應阻擾顧客的日常生活。「洗面時，依照日常的面部護理便可，要清潔睫毛時，則可使用不脫毛的棉片向下抹走當中的污垢、污染物，為眼睫毛護理。」她提醒，化眼妝時需要特別注意以下幾點：「不要使用有waterproof成分的眼線產品，因為會容易令膠水脫落。其實在植眼睫毛後，雙眼會變得很有神，亦不需要再畫眼線。」

那有沒有什麼方法能保養植睫毛，令效果更持久？Cynthia表示：「並不需要特別的保養，因為眼睫毛會隨着新陳代謝而脫落，每4星期再護理一次便可以。」

假眼睫毛易令污染物積聚

雖然植眼睫毛後，可以省卻花在眼部化妝的時間，不過亦應留意其有可能產生的風險。眼科專科醫生余珊指出：「近年愈來愈多女士喜歡植眼睫毛，但濃密的假眼睫毛容易令污染物積聚，更易滋生細菌。很多植了睫毛的女士，因為怕洗掉濃密的睫毛效果而不敢清潔眼部，最終引致眼皮發炎，嚴重的話，甚至會生眼挑針、眼瘡，或是角膜結膜炎及敏感性瞼緣炎等問題。」

另外，植上假眼睫毛後，真睫毛亦有可能因負重而掉落，帶來影響，她表示：「眼睫毛就像一把傘子，具有保護眼角膜及眼球的作用，如果大量掉落的話，便有機會失去保護眼睛的作用。」其次亦會影響外觀，「植眼睫毛會增加真睫毛的負擔，令睫毛變短變幼，折斷而掉落，嚴重者更會出現『光脫脫』的情况；同時亦有可能愈植愈少，令睫毛生長周期變慢」。

若真的非常貪靚要植眼睫毛，應注意什麼？余珊認為，「應該選擇專業、有經驗而且潔淨的植眼睫毛公司，亦要注意對方採用的用品是否用完即棄。植眼睫毛過程中，應該先脫下隱形眼鏡，若出現眼痛情况，應立即停止」。她亦提醒大家不要選擇太長、太重的效果，避免加重睫毛的負擔。若植眼睫毛後，不幸出現敏感情况，她建議「可以使用生理鹽水、眼藥水冲洗眼睛，並且應停止佩戴隱形眼鏡，應盡快找眼科醫生檢查有否傷及眼角膜、結膜」。

◆Cynthia Cheng（NovaLash植眼睫毛專門店Master Trainer（香港、澳門及中國））

◆余珊（眼科專科醫生）

■保養眼睫毛

常說美麗源自保養，要擁有纖長濃密的睫毛，隨了靠後天的幫助如植睫毛、塗睫毛膏外，亦應該定時保養和護理。市面上一些睫毛精華液據稱能補充營養，有助生長出健康強韌的眼睫毛。

查詢：Canmake www.canmake.com.hk；Dior Beauty Concept Boutique 2870 0543（IFC店）；Harvey Nichols Beyond Beauty 3968 2668（太古廣場店）；Net-A-Porter www.net-a-porter.com；NovaLash Signature Studio 2536 0998（中環店）

文:劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com