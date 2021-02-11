PIBU PIBU洗髮露沐浴露　1+2自製個人專屬配方

韓國護膚洗浴品牌PIBU PIBU登陸香港，推出成分天然的洗髮露、沐浴露和潔手液系列。產品注入強效生物活性成分，配搭活萃功能安瓶，效果可媲美藥妝，洗澡同時護膚。獨特的1+2混合配方：一支基礎洗髮露或沐浴露，再配搭2瓶活萃功能安瓶，簡單混合就能親自製作專屬天然洗浴品。產品針對亞洲都市人問題，研發8大特色活萃功能安瓶 (洗髮：強韌髮根、清潔防屑、修護柔順、亮澤鎖色。沐浴：保濕防護、溫和抗敏、肌肉放鬆、鎮靜消炎)，用家可針對個人髮肌問題，挑選最合適組合，每日潔淨護理。

基礎洗髮露──蘊含超過10種天然萃取物，以椰油甜菜鹼代替化學表面活性劑，嚴選強效草本精華，適合所有髮質。溫和潔淨頭皮油脂，同時潤澤髮絲，享受頭皮散發出的清爽感。($328一套)

基礎沐浴露──注入超過10種天然萃取物，如韓國傳統草藥及西方有效成分，使用源自巴西亞馬遜河地區的巴巴蘇油，作為草本表面活性劑；加上金盞花促進皮膚再生，適用於所有膚質。($318一套)

即日起至5月9日，在PIBU PIBU香港網站購物可獲全單免運費；登記成為會員後首次購物額外可獲九五折優惠。

網址：www.pibupibu.com.hk

整理：莊朝青 ccchong@mingpao.com (圖片由相關機構提供)