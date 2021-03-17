Serge Lutens花影絨妍彩妝 輕盈水潤 自然亮澤

Serge Lutens推出花影絨妍彩妝，清爽透薄，色彩自然。

花影絨妍眼影液──採用輕盈水感配方，清爽無負擔。水光透薄珍珠色可塑造自然或更精致的全天候妝容，為眼瞼營造完美光影效果。五種不同冰冷色號，喚起法國法蘭德斯平原地區的點點滴滴，包括冬天晨霧、寂靜神秘景像。($600)

花影绒妍豐眉膏──乳霜凝膠配方，輕鬆打造勾劃適合眉形。附設的眉刷可以撫平眉毛，塑造自然豐盈眉毛效果。($420)

花影绒妍液體胭脂──輕盈配方，為雙頰增添自然亮澤色彩、光澤感，效果清新浪漫。將⼀滴或多滴液體胭脂輕拍在雙頰之上，然後推開，重複推開動作，顏色更自然。($680)

花影绒妍染唇液──為唇部打底，有助更順利塗上其他唇部產品。透明質酸配方有助保持雙唇豐盈亮澤，持久保濕。色調從粉紅色到梅子色、神秘紫色、啡色，一應俱全。($600)

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查詢電話：3892 3890 (K11 MUSEA)

網址：www.k11musea.com/shop/serge-lutens

整理：莊朝青 ccchong@mingpao.com （圖片由相關機構提供）

‧Serge Lutens妝前底霜 均衡膚色更亮麗