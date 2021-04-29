選配適合眼膜 提亮眼部神采

【明報專訊】佩戴口罩的日子，顏值的高低取決於雙眼。要避免眼睛看起來疲倦、欠缺光彩，當然要勤敷眼膜，做好眼睛的保養工夫。mtm labo的王牌眼膜custom-blended eye mask，以「選配」和「調配」為概念，當中包括兩款collagen pad及custom-blended eye expert essence組成，據稱能針對不同肌膚狀况和需要，對抗眼部肌膚問題。

用家可以根據眼部問題「選配」合適的collagen pad，其中outline蘊含秋葵精萃，據稱能抑制肌肉細胞收縮，從而減退並預防皺紋和表情紋的形成；highlight則蘊含α熊果苷成分，據稱能抑制黑色素形成，重點擊退黑眼圈，為膚色提亮。兩款collagen pad均需要結合custom-blended eye expert essence使用，啫喱狀的精華，蘊含水解歐洲李、菜薊葉、山金車及人參根等植物精萃，據稱有助提升細胞含氧量及代謝，同時減淡眼周色素。品牌的美容顧問會透過一對一的專業肌膚評測，了解及分析用家的眼周肌膚問題和個人需要，從多款原液調配庫中，挑選出適合的草本原液，「調配」custom-blended eye expert essence，達至一人一方的針對修護。

查詢：mtm labo 2121 1470（IFC店）