beauty：做好定妝 嚴選碎粉 迎接乾爽 告別溶妝

Laura Mercier柔光透明蜜粉——蘊含獨特配方，聲稱不會抽乾皮膚水分，使底妝不顯細紋、不浮粉；細滑粉質聲稱能無重輕盈長效控油，提供長達16小時底妝持妝度。$370/29g（品牌提供）

Tatcha絲滑修護柔光蜜粉——配方不含滑石粉，蘊含真絲萃取物，聲稱可維持皮膚需要的水分平衡，能減少乾燥或脫皮問題；當中的真絲粉末，聲稱能透過吸走多餘的油脂，延長化妝品的持妝度，同時柔焦毛孔和皺紋。$420/20g（品牌提供）

Fenty Beauty濾鏡大師柔光美肌粉餅——具備抗汗防水功效，配方質感輕盈，可隨意混合疊塗，聲稱可均勻膚色及修飾細紋，讓妝感不會顯得厚重。$298（品牌提供）

【明報專訊】近日天氣持續炎熱，加上佩戴口罩，很容易出汗兼「焗溶妝」。要避免溶妝的尷尬情况，需要做好定妝步驟。別以為隨意往面上掃幾下碎粉便足夠，還要因應個人膚質和需要，選擇合適的定妝產品，配合正確的化妝技巧，才可以真正的防止溶妝。

以碎粉定妝，是較為普遍的防溶妝方式，原理就是先把底妝固定好，塑造出乾爽、平滑的表面，令往後塗抹的彩妝更穩定。雖然很多人會使用碎粉做定妝，不過並非可以一盒碎粉走天涯，當中的一些細節更經常被忽略。

以素顏霜代替粉底

怎樣才是正確的「防溶妝」上妝步驟？資深專業化妝師Chris Lam指出：「在化妝前，應首先塗上清爽型的保濕產品，才使用控油base、粉底，然後加上一層薄透的碎粉。隨後在完成眼妝及唇妝時，可以再上一層輕薄的碎粉。」另一專業化妝師Echo Wong表示：「若然是較為大汗的女生，可以使用持久妝效、防水的make up base，底妝宜輕薄；在塗上粉底過後，再掃上礦物粉或噴上具降溫效果的setting spray來定妝。」至於戶外活動如行山時，Echo教路「使用素顏霜來代替粉底，便能避免出現溶妝的情况」。

大熱天時，最麻煩就是很容易出汗又出油。當面部「爆油」，便會導致溶妝的情况。Echo建議：「除了應選用具控油功效的產品外，亦應減低所有化妝品用量，尤其是遮瑕膏，因為當中含有油分，若過量使用，便更容易令面部出油。」

兩截色、汗痕可避免？

為什麼有些人化妝後流汗，會出現「兩截色」或「汗痕」的尷尬情况？Chris表示：「問題在於選錯碎粉，有可能是粉底及碎粉氧化而變色；流汗後，粉底亦因吸收了汗水的水分而變得深色，粉狀亦沒有防水的功效。」Echo則認為：「當粉底進入毛孔後，遇上皮膚分泌油脂時，會將毛孔內的粉底推出，而形成浮粉。當浮粉加上汗水，便會令粉底變白，所以出汗時，應盡快把汗水輕輕印走。」

定妝噴霧 噴面時注意方向

挑選定妝產品時，Echo建議：「夏天時，可視乎皮膚狀况選擇，若皮膚較油，可選擇碎粉；如皮膚屬乾性，想為面部增添光澤，則可選含珠光成分的碎粉。」

另外，近年市面上也有一種稱為定妝噴霧的產品，這種噴霧並非那些保濕噴霧或礦泉水噴霧，而是真正具備防水、防汗和防脫妝功能的定妝產品。Echo認為選擇時需留意，「應選擇不含閃粉的定妝噴霧，否則會令人看起來像油光滿面」，定妝噴霧的正確使用方法，是在「使用時，維持在遠離面部一個手踭的距離噴向面部，以免太近讓整張面太濕」。Chris則教路：「使用時，可以將面部望向天花板，再將定妝噴霧噴向天花板，讓噴霧慢慢散在面部吸收。」

■Chris Lam

入行20年的資深化妝師，曾參與雜誌、報紙、廣告、品牌lookbook和電影等工作，亦曾與不少知名品牌如Balenciaga、Michael Kors合作。設立化妝studio，培養化妝人才。

■Echo Wong

從事化妝工作超過10年，曾參與各大廣告、媒體雜誌化妝工作，經常與不同品牌合作提供美容交流和培訓，與不少名媛明星合作無間。

查詢：Benefit Cosmetics 2110 9528（時代廣場店）；Fenty Beauty 3968 2550 （太古廣場Harvey Nichols專櫃）；Hourglass 2110 0168（時代廣場連卡佛專櫃）；Laura Mercier 2831 3947（銅鑼灣崇光百貨店）；Tatcha 9242 5406（ifc連卡佛專櫃）

文：劉詩言

編輯：蔡曉彤

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