editor's pick：中環「沙灘」 時裝人「搶灘」

【明報專訊】近日天氣持續高溫，對於貪靚怕曬一族來說，戶外活動當然可免則免。不過，大部分時裝人卻偏偏是個「機會主義者」，總想趁着對的季節，穿上對的衣著show off於人前，展現熱辣辣的夏日氣息。了解愛美心態的Prada，就構思出把熱鬧的「沙灘」場景帶到中環鬧市，於ifc商場內開設Prada Outdoor期間限定店。

在店內除了可以找到充滿玩味又貼題的佈置，如沙丘、石灘、藍白色帳篷和太陽傘外，當然亦少不了品牌一系列極為吸睛的fashion items。經典的黑色尼龍細節配搭Re-Nylon華達呢（gabardine）沙灘服裝和毛巾面料的浴袍外，還有特大標誌的彈性斜紋布鬆身服裝、富現代感的迷你彩色橫紋府綢設計、簡約的鈎織上衣、通花納帕（nappa）皮革外套等。配飾方面，就有採用彩色棉質斜紋面料及草織製的手袋，以及飾有刺繡標誌的毛巾面料小手袋。要數當中讓人瘋狂的，相信是一系列時裝以外的精緻小物，像是襯以銀吊飾的木製首飾、水泡、三文治盒、水樽等沙灘配飾，讓時裝迷急急「搶灘」選購心頭好。

查詢：Prada 2522 2989（中環置地店）