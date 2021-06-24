editor's pick：源自普羅旺斯 採用有機原料 法國天然護膚品牌 登陸香港

瓶身循環再用：環保珍藏玻璃裝沐浴露瓶身可循環再用，顧客可自行選購補充裝，備有玫瑰、薰衣草及普羅旺斯香味選擇。環保珍藏玻璃裝沐浴露$230/支、補充裝$130/包（品牌提供）

【明報專訊】環保從來也是「貼身」議題，除了選擇可持續發展的衣裳，還可以挑選天然無害的護膚品。近年美容界掀起的clean beauty（潔淨美容），除了提倡消費者了解護膚品含有的成分是否「無毒」、「無添加」外 ，還要認清是否「零傷害」，製作過程不經動物測試，產品不會加入任何由動物衍生出來的成分，避免破壞生態、環境及地球安全，並可推助持續發展。

創立於法國南部普羅旺斯的天然護膚品牌Panier des Sens，就堅守着以上原則。產品僅採用從當地蒐羅的有機原料，當中沒有添加動物成分，且不含羥基苯甲酸酯、苯氧基乙醇、矽和鋁。王牌產品包括馬賽皂液、潤手霜、香薰蠟燭等，當中的香氣亦是賣點之一，全源自法國格拉斯，並由香薰大師精心挑選，香氣自然。品牌的一系列產品均選用可循環再造的包裝，例如肥皂液瓶及潤手霜的軟管，便用上可以回收的鋁，減輕對環境造成的破壞。過往Panier des Sens的用家僅能在巴黎歌劇院大街的專門店尋找愛頭好，近日品牌終於正式進駐香港，讓大家在熙來攘往的銅鑼灣，感受來自南法的自然品味。

●查詢：Panier des Sens 2661 3312（銅鑼灣時代廣場店）