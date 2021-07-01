beauty：精選海外當紅小眾品牌 美容精品概念店 進駐中環

男友安置區——店內特設「Boyfriend Drop-Off」專區，裝潢走復古型格風，男士可以坐在舒適的梳化櫈，一邊歎着咖啡或雞尾酒，一邊等待血拼中的女友，另設有充電設備和消遣雜誌，而且私隱度極高，睡着也不怕尷尬。（黃志東攝）

自在舒適空間——位於中環置地廣場的全新美容及身心靈健康精品概念店，售賣多個海外當紅的護膚和身體護理小眾品牌，負責主理此店的Pamela表示，希望這裏可以提供一個自在舒適的空間，讓喜愛扮靚的女士們蒐羅來自世界各地的心水好物。（黃志東攝）

【明報專訊】疫情下長期戴口罩，卻無阻女士們熱愛護膚扮靚的心。尤其香港人出名貪靚，近年先後吸引日本和歐美大型美妝店進駐，由廉價貨品至名貴大牌樣樣齊。近日在中環置地新開的美妝店beauty botanica，主打海外當紅小眾品牌，所有美容及身心靈健康產品，均由香港置地集團公司商用物業助理經理楊倩汶(Pamela)精挑細選，且以品質出色為準則，從而減低消費者「中伏」的可能，「這些品牌在海外地方已有很好的口碑，惟在香港市面不常見；而且都是自己親身用過，覺得有效才引入 」。

置地廣場中庭3樓是食店集中地，除了午飯時間有大批上班族湧至，其餘時間未必是人流最旺的一層，在這裏開設一家pamper女士的美妝店，恰好提供放鬆而寧靜的一隅。與天下間愛美的女士一樣，Pamela向來喜歡嘗試不同美容產品，行街「揀貨」是日常生活一部分。她認為現時網上購物普及，實體店的着眼點則落在購物過程的體驗，故一個舒適自在的環境甚為關鍵。「我行街時很喜歡沉醉在自己的bubble裏，有treat myself的一種心態，而不是要衝進來買什麼，舒服和放慢的節奏對我很重要。」因此店面設計上，以優雅的粉紅牆身為主調，還有大量綴滿花花草草的打卡位，十分夢幻少女，進內後還一陣柔和的香氛氣味隱約飄來，陳列架上的產品排列整齊，瓶蓋不會沾滿塵埃或有黏𣲷的手感，讓人感覺乾淨安心。

追求clean beauty

店裏共引進28個品牌，來自世界各地，產品種類囊括頭髮、臉部及身體護理，以及香氛、蠟燭、香皂、茶葉和營養補充劑，當中大部分均以天然成分為配方，滿足時下女性對clean beauty（潔淨美容）的追求。Pamela解釋：「愈來愈多人開始注重自己用的產品裏面有什麼成分和作用，這種意識強了很多；而clean beauty的產品主張無毒素和paraben防腐劑，對於皮膚和環境的傷害較低，這也是我們入選貨品時的一大考慮要素。」

例如澳洲人氣護膚品牌Grown Alchemist，如果日常有在知名的奢侈品購物網站「逛街」，或Instagram上有追蹤美妝達人的話，應該對它不陌生。Grown Alchemist出名以高科技的植萃配方研製成護膚品，據稱具專業級的修復和滋養效果。在疫情之下，其手部消毒和護理產品更是人氣急升，加上簡約純色的包裝十分易認，光是放在桌子上已甚有質感。來自美國的Lesse，則以less is more為哲學理念，堅持採用百分百天然成分和環境友善的產品包裝，清爽不黏𣲷的保濕產品系列，尤其適合現時悶熱潮濕的天氣。至於Vree是香港clean beauty的代表，主打由香薰治療師研製的精華產品，據稱當中成分除了無毒和無害，更加是零殘忍（cruelty-free），保證生產過程中不以動物測試。

除此之外，店中不少品牌亦是首次在本港零售市場面世，像是由護膚品和生活精品零售網站CONSCIUS引入的澳洲天然防曬品牌The Kind Sunscreen、主打面霜精華的瑞典護膚品牌Melyon、和美國身體護理用品品牌3rd Ritual，三者均不含有害化學成分。來自英國的香薰品牌Wildheart Organics亦在此設立獨家的零售專櫃，出售香薰蠟燭產品外，同時提供個人香薰訂製服務，由於品牌採用100%精油為原材料，提煉出來的香氣穩定宜人，是現時店內最受歡迎的品牌之一。

看重舒適購物體驗

雖然店舖以小眾品牌作招徠，但還是有個別的知名大牌如MTM Labo和Erno Laszlo坐鎮，Pamela解釋，「這兩個品牌都是比較獨特，如MTM的個人化分析服務，可以照顧不同的皮膚需要，而Erno Laszlo是一個經科研驗證的high performance品牌，我們從中挑選了10個王牌產品，而這些都是因應香港的季節氣候，再視乎品牌有什麼新商品而篩選出來」。為了讓客人嘗試更多世界各地不同的新產品，Pamela指店裏的品牌將會定期轉換，「接下來9月會有一次rotation，屆時連佈置的主題也會一併改換，希望可保持大家的新鮮感」。縱然現時外遊遙遙無期，但在香港都可「血拼」各式各樣的美容好物，相信可幫一眾女士止止購物癮，重點是這裏店員們不會咄咄逼人，有足夠的空間讓大家邊試邊逛，度過一段輕鬆舒適的self-care時光。

文：康詠然

編輯：陳淑安

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