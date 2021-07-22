editor's pick：藝術家設計瓶身 幸運錦鯉隨水流動

【明報專訊】悶熱的夏季，往往是肌膚的大敵。燥熱潮濕的空氣，容易令皮膚爆汗黏膩；頻繁進出冷氣間，則會令皮膚狀况變得不穩定，容易出現肌膚暗沉、細紋、代謝變慢等問題。因此，夏天不只要做好保濕防曬工夫，還要加強肌膚修護保養，以對抗環境對肌膚產生的影響。

Sisley的王牌產品全能乳液Ecological Compound，專門針對個別肌膚生態失衡而設，配方蘊含積雪草（Centella Asiatica），備有修護力和抗氧化效果，據稱有助抵禦刺激並抗菌消炎，恢復肌膚穩定。當中的迷迭香萃取具有調理作用，據稱能幫助肌膚達至油水平衡，避免出現肌膚嚴重出油的狀况。至於人蔘、蛇麻草和木賊成分，則聲稱具有為肌膚補氣滋養的功效，即使素顏示人，也能讓皮膚散發光澤。

另外，為提起大家在炎夏的護膚心情，品牌第4度邀請藝術家Elzbieta Radziwill合作，為全能乳液（$1700/125ml）設計2021限量版瓶身。靈感源於她對亞洲及大自然的熱愛，彩繪出波光粼粼的森林深處，從中可見寓意幸運的錦鯉隨着海水流動，象徵大自然的永恆生命力生生不息的傳承。

查詢：Sisley 2997 9368（圓方店）