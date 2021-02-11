beauty：因應本地氣候 100%香港製造 個人化護膚 天然純美

精華系列分別有紓緩過敏反應的ADAP膠原防禦注劑（Adaptogen Defense）、具抗菌和潔淨功效的ACID複合酸淨化注劑（Acid Hyper Purify）、有助預防微衰老的PEPT活胜肽注劑（Peptide Reignite）、提亮美白的VITA亮白維他命注劑（Vitamin Combat），用者可根據當下的皮膚狀况，選擇合適的款式並混合在日常護膚程序中，對症下藥。（$198/2瓶）（馮凱鍵攝）

B.Y.O.B的產品包裝採用簡約純白設計，配方成分亦遵從天然、純素及零殘忍的護膚理念，如面膜均以液態質地取代片狀面膜，避免面膜紙中的染料和雜質對皮膚造成刺激。（$298/盒，每盒15個獨立包裝）（馮凱鍵攝）

【明報專訊】「量膚訂製」成了近年扮靚新趨勢，與其購入完整的護膚系列，時下女士更喜歡發掘不同新興品牌，將各家的特色產品mix and match，自訂一套經濟而實用的保養方案。身為純素護膚品牌Skin Need創辦人兼護膚品配方師的Christal Leung，同樣堅信護膚講求個人化，最近成立全新副線護膚品牌B.Y.O.B，主打自家本地生產的精華與面膜，鼓勵大家因應每日的氣候或生理狀况，為肌膚注入不一樣的養分，「我從不相信one-size-fits-all，沒有任何王牌產品或單一護膚程序適合所有人，懂得挑選合適的產品並組合使用，才會有針對的功效」。

為其他品牌研製配方

Christal向來為本港多個護膚品牌研製獨家配方，例如由本地網絡紅人Pumpkin Jenn及Christal妹妹Tawnia聯手創立的Woke Up Like This（WULT）。WULT於2019年成立，以天然純素的護膚美妝產品主打，有別於Skin Need和B.Y.O.B極簡純白的品牌風格，WULT的產品包裝和設計均走陽光熱情的歐美路線，不論是唇彩或胭脂，均以鮮明搶眼的夏日色調為主，而品質更是一直備受好評。WULT現於中環及銅鑼灣設有實體店，B.Y.O.B的產品亦於其門市及網上商店有售。（圖5）●

B.Y.O.B的英文全名為Blend Your Own Beauty。很多人初接觸和探索肌膚調理，均會從性價比高，又或大獲好評的人氣產品入手，然而Christal自小已清楚知道沒有全能的產品可以「拯救」所有膚質，她之所以有這樣的覺悟，全因她從事美容的母親：「以前每逢放學和周末，都在媽媽的美容院度過。坊間很多美容院都會猛向客人推銷補水或美白療程，但媽媽不會特定開一個course，反而會先分析客人的皮膚狀况，再調配合適的產品，還很喜歡在裏面加一些蔬果、燕麥、雞蛋等天然材料，當時已覺得skincare是一件要隨皮膚狀態改變而進化的一回事。」

耳濡目染之下，Christal對美容護膚行業產生興趣。為了打好根基，曾赴美國加州大學爾灣分校主修生物化學，於當地的護膚品生產廠當實習生，回港後待在母親的美容院工作，「當時我們有自家的護膚品牌銷售給客人，後來媽媽生了一場大病，我決定重組公司，將產品推廣和批發給其他美容院」。正當愈來愈多店家向Christal入貨，有美容院擔心會有競爭問題，「那時候在想，既然我自己懂得做formulation（配方設計），又有經營品牌的經驗，便開始幫不同連鎖美容院和本地護膚品牌設計配方，做獨家代工生產（OEM）」。直至2018年成立自己品牌Skin Need，為客人提供皮膚分析服務和度身設計的護膚方案，在本土和海外地區贏得良好口碑。

作為Skin Need的副線，B.Y.O.B同樣主打個人化的護膚方案，但相比前者包辦潔面、爽膚水、眼霜、精華、防曬等整套系列，還將精華和面霜分成水性或油性質地，副線的產品選項則相對簡單得多。Christal解釋：「Skin Need適合對護膚程序很講究的人，可以隨時『溝油溝水』，按照當下的護膚需要fine-tune，有客人反映過自己沒那麼多時間，但我覺得始終人人的皮膚不同，不是廣告說這隻護膚品好，銷售達100萬支，就人人都要用。有時候壓力大、月經前後、剛懷孕或分娩後，各種狀况都會影響肌膚狀態，為了不增加大家的護膚steps，又處理到皮膚問題，便從精華和面膜着手。」

面膜配方 45%以上活性成分

一般選購護膚品時，大家都會先將產品塗抹在手背上，從液體的觸感和吸收速度估算產品是否適合自己。但Christal表示，護膚品的成分主要以水和增稠劑（texturizer）組成，坊間很多護膚品牌為了加強產品塗抹上手時的滑溜感覺，同時可快速「抽乾」，變得啞致不油𣲷，因此會研發一些能配合增稠劑成分的配方。然而這些增稠劑並不會在肌膚上達到任何功用，為了加強產品的實際成效，Christal特別在面膜的配方中，把活性成分調節至45%或以上，「活性成分意指產品塗上肌膚後可以引起特定的功效，市面上很多護膚品都會標榜這些成分，但分量可能很微」。只有濃度夠高，才稱得上真正有效。

面膜分別有CPM活性竹炭淨化陶瓷面膜（Charcoal Purifying Mask）、DSM深海深層保濕液態精華面膜（Deep Sea Mask）、GDM綠茶抗氧滋潤排毒面膜（Green Tea Detox Mask）等款式，均是根據香港濕熱的環境氣候設計而成，對應都市人常見的肌膚問題，而且裏面全部均為塗抹面膜而非片狀面膜，Christal指這是因為面膜紙一般在製作過程中會加入很多染料與雜質，對於年輕或幼嫩的皮膚會較為刺激。至於精華，則有抗敏感、潔淨、美白及預防衰老4大類別，所有產品遵從天然純素和零殘忍的護膚理念，摒棄石油、矽氧烷、人造香精、工業用酒精等對人體肌膚無用或有害的物質。

原料主要外國入口

品牌另一特色，是堅持香港製造。Christal表示，香港很常視外國貨的檔次較高，尤其像護膚品這樣非必要的奢侈護理產品，在能夠選擇的情况下，自然會想從更高級、尊貴或罕有的地方購入，但歸根究柢，無論形象包裝或營銷策略多好，客人始終也看重產品的成效。「這麼多年來，有不少國際品牌的總部選址香港，培訓了許多吸收了外國知識，同時很有獨特見解和能力的香港人。他們對本地文化的理解和國外生產運作的認知融入產品中，可令成品變得很hybrid，既能滿足香港人的需要，也有外國製造的產品的高級特質，加上我們用的原料主要從外國入口，既然大家的原料質素是一樣，那麼Made in Hong Kong的產品都可以達到同樣的品質。」

Christal早前在香港開設具GMP（Good Manufacturing Practice）認證的廠房，專門研製護膚產品的配方。「我們的產品以clean beauty為主，因為認知不同成分的好壞後，自己不想用的，我也不願意給其他人用，而且廠裏的技術員會處理100%濃度的原料，我一定要保障原料的質素不會影響他們的健康，整個生產過程都是true to my philosophy。」從研發配方、產品設計至生產，均由自家團隊一手包辦，100%本土製作，到頭來惠及港人，無疑是一大賣點。

●查詢：www.byobskinlab.com

文:康詠然

編輯：陳淑安

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