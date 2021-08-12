editor's pick：玻璃燭杯上的黑色花草

【明報專訊】Diptyque的香氛蠟燭除了氣味獨特，最吸引人的莫過於經典的迷幻黑白線條招紙設計，放在家裏即添上幾分品味質感。適逢品牌踏入60周年，最近破天荒找來香港藝術家合作，與本地插畫師Mickco Chan聯乘推出限量香氛蠟燭套裝系列。系列中共有6款香氛蠟燭組合，分別為漿果與玫瑰、漿果與含羞草、小蒼蘭與玫瑰、無花果與柏樹、漿果與琥珀，以及含羞草與日本柑橘，每個組合的混合香氛層次豐富。

Mickco最初參與電影宣傳插畫而嶄露頭角，其後曾為多個國際知名品牌設計產品包裝和參與推廣合作，配合今回的香氛主題，他以大自然為靈感，為品牌獨家創作了7幅畫作。工匠再以人手將Mickco畫作逐一印上玻璃燭杯，黑色的花草線條簡約耐看，令每一個香氛蠟燭瞬間變成藝術品。

每款香氛蠟燭套裝均限量10組，每組均有Mickco親筆寫上的作品編號和簽名，全數收益更會用以贊助香港浸會大學視覺藝術院舉辦的CITYA國際藝術展覽中的新進藝術家項目，促進本地年輕藝術家發展。系列現於Diptyque中環IFC店與尖沙嘴海港城店發售。

● Diptyque 2521 6799（IFC店）

文:康詠然