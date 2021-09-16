editor's pick：如收藏品的氣墊粉底

【明報專訊】對於不少貪靚的懶人來說，近年都習慣使用氣墊粉底代替其他粉底產品，除了上妝更為方便外，各式各樣精緻的包裝，亦是其吸引之處。Gucci Beauty近日推出首款氣墊粉底（$550），相信不難成為她們必備的妝物。

貫徹Gucci的美學風格，淡粉色的粉盒印有由Alessandro Michele特別設計的獅子頭造型圖案，在花圈環繞襯托下，流露一股少女情懷。粉盒內配有鏡子和氣墊粉撲，粉底為可換替芯設計，讓使用者可以重複使用粉盒，成為化妝袋中的一個小小收藏品。

氣墊粉底共備有6種色調選擇，並附有SPF防曬功效，蘊含由抗氧化成分（Lipochroman）和蝴蝶灌木萃取物組成的抗污複合物，據稱能阻擋藍光。當中的氣墊粉採用高折射油分 （high reflection index oils）和礦物粉末（mineral powders），據稱能提高折射在肌膚的光澤度，塑造水凝亮澤的妝容。乙二醇和甘油（Glycol and Glycerin）組成的保濕複合物，則據稱可深層滋潤肌膚長達24小時。

Gucci Beauty 3755 4592（海港城店）

文：劉詩言