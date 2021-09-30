editor's pick：光影美學注入彩妝 塑造立體輪廓

【明報專訊】亞洲人的輪廓普遍扁平，五官不夠立體，在鏡頭前總顯得不上鏡。一直強調「面部建築美學」（Face Architecture）理念的Tom Ford，就以他從建築領略到的光影美學為靈感，為品牌彩妝副線創造出Shade & Illuminate底妝產品，利用光影令五官變得立體突出。

系列的立體柔光粉底乳（$980，左）運用獨有的「HD柔光科技」，帶來360度立體柔霧光感，並結合彈性粉體和光擴散粉末配方，呈現出3D立體的光澤，從而突顯面部自然輪廓。當中蘊含具高效保濕滋養功效的透明質酸、諾麗果萃取物，以及3種天然植物萃取油分，包括古巴香脂精油、安弟羅巴果油、阿薩伊植物油，據稱備有滋養鎮靜肌膚功效。粉底乳配備SPF 50/PA++++，滋養皮膚同時保護肌膚免受光線侵害。

想令面部輪廓更為突出？可配合系列的雙色調胭脂（色號 02 Explicit Flush $630，右），在較淺的皮膚上使用黃褐色調，並在深色皮膚上使用較亮的色調，塑造立體小顏妝效。

● 查詢：Tom Ford Beauty 3791 2275（K11 MUSEA店）