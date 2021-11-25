beauty：本地純素護膚品牌「固本培元」 俏臉歎「雪耳」滋潤養顏

煥光柔膚精華水——帶有草本清香，注入中藥的黃金花根部和雪耳萃取，配以蘆薈，據稱能為皮膚底層作深層保濕；當中的維他命原B5和α-葡聚糖寡糖益生元，據稱能平衡肌膚的天然pH值。$420/200ml（品牌提供）

【明報專訊】近年坊間常說保育本土文化，讓不少人更加留意身邊的一事一物，也從而更了解自己的特質。不得不承認，港人是醒目務實的一群，生活在中西匯聚的城市中，我們既會保留傳統文化，也會向外國取經。當外國興起純素美容潮流，鼓吹採用自然成分護膚產品，香港的Dorothy Chau亦不甘後人，創辦出糅合中醫智慧與西方護膚科技的美容品牌。

在香港，大多數人習慣遇上急病看西醫，慢性疾病則找中醫調理身體。想改善膚質，不少人也會飲用由中醫調製的中藥。而本地護膚品牌Botanic Pretti5的創辦人Dorothy Chau，則想到把中醫學術的「固本培元」糅合至護膚品中，「若中醫有飲用的藥方，又是否可以透過製造護膚品的formula，變成塗在面上的產品」？

香港環境氣候 加重皮膚負荷

在香港土生土長的Dorothy，大學時期到過外國當交換生，畢業後，曾於投資銀行工作，亦做過品牌諮詢管理相關的工作。善於觀察身邊事物的她，留意到身邊不少朋友都有皮膚敏感問題，決定轉換跑道，「一次偶然機會下我與一眾女性朋友傾談，發現很多香港女士都有皮膚敏感的問題，可能是面部泛紅，甚至出紅疹；我們更發現尤其從外國回來後，情况更嚴重」。她個人認為這是香港空氣污染問題所致，其次是使用的美容產品含有酒精、香精或是其他致敏成分，而導致皮膚出現問題。另外她也觀察到，香港的城市環境亦是元兇之一，「最致命的是，在香港生活經常會出入冷氣空間，一冷一暖，溫差很大，加上香港天氣較潮濕，很易加重皮膚的負荷」。

融入中醫智慧 採用溫和草本

品牌初創之時，Dorothy希望令用家皮膚變好，想到中醫提倡的「固本培元」理念，她說：「中醫擁有幾千年歷史，而西方則擁有昌明的醫學，我們便想到以中西合璧作為品牌定位，希望把世界最好的東西結合，讓用家感受皮膚變好的效果。」

在研發產品過程中，品牌向註冊中醫請教傳統中藥護膚智慧，並選擇以草本為主要成分，「中醫常提出『過寒、過熱』的說法，所以產品採用的草本成分均屬中性溫和，減少引起皮膚敏感的風險」。每逢轉季時節，當皮膚變得乾燥，家中長輩就會教多吃冰糖雪耳糖水來滋潤養顏。Dorothy亦對此深表認同，她說：「在實驗室測試中，我們發現雪耳屬植物性透明質酸，它很吸水，也很補水，而當我們在產品中加入雪耳萃取，再配以真正的透明質酸及透明質酸鈉，便能達到三重補水的功效。」

全線產品日本研發製造

雖然品牌以傳統中藥智慧為理念，也配合西方護膚技術，但品牌全線產品卻於日本製造及研發。Dorothy表示：「與日本的實驗室合作，可以在我們原先的formula中，加入日本皮膚醫學科技。」其次Made in Japan，對很多人來說是信心保證，「日本人給予我們很大的信心，很多香港人亦十分欣賞他們的craftsmanship精神，他們的生產過程嚴謹，把每個細節做得很細緻；另外，同為東方人的日本人膚質與我們近似，由他們來研發亦很適合」。

適合不同種族人士

從獨特的中藥成分，到研發和生產地都與亞洲地區相關，品牌的產品又是否只適合亞洲人？「其實我們的產品適合不同種族人士，試過給白人及印度人使用，她們用過後也覺得不錯。雖然品牌針對香港氣候而設，不過我們以中西融合為品牌理念，加上全球有很多華人，我們希望能做出一個讓華人也很proud of的護膚品牌。」

現時Botanic Pretti5已獲得國際美妝零售連鎖店Sephora的香港專門店出售其產品，「他們作為國際平台，也很有心去發掘一些本土小品牌，是令人很開心的事，對品牌來說絕對是一個肯定」，Dorothy說。

文：劉詩言

編輯：梁小玲

查詢：Botanic Pretti5 www.pretti5.com Sephora 3168 4088（ifc店）

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