editor's pick：「瑞士小鎮」聖誕倒數 藏白松露驚喜

【明報專訊】過往每逢年末，不少人都會計劃外遊，過一個白色聖誕，無奈在防疫措施下，今年我們依然難以成行，唯有透過裝飾、小擺設，再加上點點想像力，幻想自己置身外國度聖誕。由靚太馬黎珈而（黎姿）從瑞士引入的護膚品牌XOVĒ，今年帶來限量星空聖誕小鎮倒數月曆（$2700），以星空下的瑞士聖誕小鎮為主題，在巨型的粉色圓形盒子內，共有15間瑞士「小屋」，分別藏有品牌白松露護膚品，包括修護手霜（40ml）、潤唇精華（10ml）、面膜（28ml），以及眼霜（5ml）等。另外還有王牌產品白松露賦活肌源修護液（100ml），透過專利「植物活性提取技術」，萃取白松露100%活肌修復因子，蘊含的W-TruComplex白松露活肌修復精萃，據稱能激活皮膚細胞修復，同時有助鎖緊水分，而成分中的多重複合胜肽及透明質酸，則據稱有助撫平皺紋、改善膚質。修護液更可作妝前打底使用，當中的甜菜鹼成分，是極具滲透力的天然植物萃取，聲稱能加倍細胞儲水力，有助妝效更為持久，方便在佳節期間塑造漂亮派對妝容。

查詢：XOVĒ 9723 4385（香港文華東方酒店限定店）

文：劉詩言