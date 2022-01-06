beauty：2022年度Pantone代表色 「長春花藍」塑造亮眼妝容

可塑度高——「長春花藍」色調妝容的可塑度甚高，既可以塑造青春迷人的日妝（左），又可以塑造帶神秘感的華麗夜妝（右），Givenchy 4G圖案耳環$2390（黃志東攝）

【明報專訊】來到2022，全人類對抗疫情不經不覺已經兩年了，面對久久未散去的病毒，很多人也變得躁動不安，對未來感到迷惘。此時此刻，人們正需要多一點正能量與鼓勵。Pantone選出了感覺舒服平靜、療癒的「長春花藍」（Very Peri）作為年度顏色，借此色傳達正面想法，同時希望擴闊人們視野，勇於擁抱生活中的無限可能。想放膽將這個年度之色用到妝容上，予人耳目一新的感覺？今次Givenchy Beauty專業化妝師為大家示範了以「長春花藍」為主調的日、夜妝容，看看能否討你歡心。

「長春花藍」的Pantone色號為17-3938，當中結合了藍調與紫紅調，由代表寧靜、穩定，以及刺激、活力的兩種顏色混和而成。這個傾向藍、紫色系的顏色，看似難駕馭，但運用於妝容中，卻相當亮眼，且可塑度甚高。

紫色系眼妝 適合香港女士

絕大多數香港女士，在選擇妝容色系上都傾向保守，慣常以啡調眼妝示人。Givenchy Beauty專業化妝師Jan Chan鼓勵大家嘗試把「長春花藍」糅合至日與夜的妝容中，他說：「無論是亞洲或是香港女士都適合紫色系的眼妝，可能很多人也擔心會令雙眼看起來像眼腫，其實可先以啡調的眼影打底，突顯眼部輪廓便可以避免眼腫情况。」至於要塑造出近似「長春花藍」的顏色妝容，則要運用不同色系的化妝品調校出來，Jan以眼妝為例：「 可以用藍色及紫色眼影，然後按比例分量慢慢作出調整，找出最接近『長春花藍』的Pantone顏色。」

青春迷人日妝 粗身下眼線為亮點

在Jan示範的日妝中，以粗身的下眼線為亮點，整體看起來既青春又迷人。他表示塑造這個妝容時，應注意眼線的粗幼度，「不用畫得太粗，約1mm便已足夠。隨後可以運用帶層次的化妝技巧加上眼影，令這條下眼線如眼影般擁有層次感，同時看起來也不會太過『實色』，眼線亦會顯得較為柔和」。要進一步突顯下眼線的話，「可以用帶粉色或淺金色紫的眼影塗在雙眼皮位置作襯托，注意不要選擇太深的色系，否則便會減弱了下眼線的妝效」。

要做出這個以眼下為焦點的妝容，一不小心，便會看起來像一雙黑眼圈，Jan教路，要避免出問題，「首先要避免選擇太深的紫色，應使用帶粉色調的紫色眼影。另外，必須在上妝前，先做好眼部遮瑕，建議可以使用帶粉色調的遮瑕膏，令皮膚顯得粉嫩，避免看似倦容。最後，必定要在眼妝上加入具光澤感的眼影或是閃粉，才能避免看來像黑眼圈」。

那麼「長春花藍」顏色妝容，又適合配襯什麼色調的胭脂及唇色？他表示：「可以選擇淡色的胭脂及唇色，除了因為合適亞洲女士外，亦因為紫色本身為冷色調，選用同為冷調的顏色會較為配襯。」

華麗感夜妝 紫色調眼影塑造立體感

另外Jan亦為大家示範了「長春花藍」主題晚妝，運用紫色調帶來不一樣的感覺。妝容同樣以眼部為重點，看起來充滿一股神秘感，他教路：「可以運用不同的紫色調眼影來塑造出立體感，首先以淡丁香紫眼影做眼部底色，然後再以較深的紫色打出眼窩輪廓。」

「假如想令眼妝進一步增加華麗感，可以在上眼皮中央部分掃上有閃粉的眼影，令閃爍效果更為突出。」另外Jan亦特別加上一條深紫色的下眼線，「這樣做可以調整眼形及放大雙眼，同時令眼妝的效果更鮮明立體」。

至於唇妝部分，為呼應整體妝容的「長春花藍」主題 ，Jan選擇配襯大膽的深紫色。若然家中沒有這款色調校為誇張的唇膏，他教大家可以自行調校。「先以帶藍調的深紅啞緻唇色打底，再選擇合適的紫色眼影直接加於唇膏上。上色時，可用深色的眼影從嘴角開始塗抹至中央，塑造出漸變的效果。」

■Jan Chan

Givenchy Beauty Makeup Specialist

查詢：Givenchy 2234 7033（ifc店） Givenchy Beauty 2111 8930（K11 MUSEA店）

文：劉詩言

模特兒：Heather W（A1M Management）

化妝及髮型：Jan Chan（Givenchy Beauty）

編輯：陳淑安

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