editor's pick：天然純素成分 擊退歲月痕迹

【明報專訊】踏入新一年，意味又會長多一歲。對注重外表的人來說，每當聽到「老」字，總會擔驚受怕，因為大部分人不但希望保持細嫩肌膚，更渴望自己看起來比真實年齡年輕。隨着科技進步，要對抗衰老，不再是天方夜譚，市面上不少護膚品牌更與醫學團隊合作，找尋延緩皮膚衰老的方法。

法國天然護膚品牌Caudalie與哈佛大學醫學院的Dr. David Sinclair，共同展開長達10年的基因遺傳學研究，發現透過激發體內TET酵素（Ten-Eleven Translocation），便能控制引致老化的基因，並研創出Premier Cru葡萄籽尊貴時光逆轉系列。系列中的葡萄籽尊貴時光逆轉全效面霜（左，$880/50ml），採用天然純素成分製作，當中蘊含萃取自木蘭花的和厚朴酚，以及葡萄專利成分白藜蘆醇、葡萄蔓萃取液、葡萄籽多酚，配以哈佛醫學級的TET8基因逆轉專利技術，據稱能修復衰老及受損的基因，促進膠原蛋白、彈性蛋白及透明質酸自我再生。

此外，系列還包括葡萄籽尊貴時光逆轉全效精華（中，$1100/30ml）以及針對幼嫩眼部肌膚而設的葡萄籽尊貴時光逆轉眼霜（右，$580/15ml），據稱能改善魚尾紋、細紋、眼瞼皺紋、浮腫、黑眼圈、鬆弛下垂、暗啞和缺水等常見的眼部衰老問題。

查詢：Caudalie 2319 1006（中環店）

文：劉詩言