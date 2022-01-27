editor's pick：老虎出動 產品換新形象

【明報專訊】農曆新年，中國人凡事講求好意頭，除了對人多說恭喜說話，就連個人日常用品也要換上當旺的「新裝」。為滿足這種儀式感，護膚品牌界紛紛為自家的經典產品換上新春形象，讓大家扮靚保養時，同時亦感染到新春的氣氛。

Clarins的王牌產品Double Serum賦活雙精華，向來深受用家歡迎，當中的2:1「水＋油」雙精華配方，據稱具備細胞修護功效，有助緊緻肌膚、減淡皺紋。今年品牌特別推出虎年限量版賦活雙精華（H $1150/75ml），於經典的橙色樽身上繪印上虎形及年花的簡約線條，寓意大家在新一年如虎添翼。

農曆新年限量版設計，總離不開中式主題，來自美國的Kiehl's亦入鄉隨俗，邀請插畫師及漫畫家Mojo Wang設計新年限量版包裝。以狂歡為設計主題，從產品上可見穿上唐裝衫的卡通老虎於紐約市地標巡遊慶祝，甚具歡樂氣氛；首年以新年限量版登場的亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜（I $310/125ml），據稱能溫和潔淨及去除皮膚上的污垢、死皮和毒素，改善因長期戴口罩而導致的毛孔堵塞問題。至於Shiseido就聯乘時裝設計師Angel Chen，將年度生肖老虎結合品牌的山茶花圖案，當中的極光精華新年限定別注版（J $3600/30ml），配備限定別注白瓷緊緻按摩儀，由瓷器品牌日本鳴海製造，當中的虎爪圖案展現出日本細膩的美藝文化，曲線更可緊貼面部線條，據稱有助緊緻及提升輪廓。

至於來自澳洲的Jurlique，亦邀請了日本跨媒介藝術家井上羅來（Raku Inoue）合作，給新春限量版的玫瑰按摩油（K $720/200ml）設計別具特色的包裝。為呼應當中的法國玫瑰萃取物及草本植物成分，井上羅來以真實的花卉為靈感，以摺紙藝術創作出花藝圖案，為新包裝帶來一股藝術氣息。

查詢：Clarins 2295 0827（ifc店） Jurlique 2506 3028（時代廣場店） Kiehl's 3968 2535（太古廣場店） Shiseido 2234 7628（ifc店）

文：劉詩言