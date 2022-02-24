editor's pick：紅色山茶花力量

【明報專訊】眾所周知，白色山茶花是Gabrielle Chanel女士最鍾愛的花，同時亦是Chanel的象徵。然而，誰會料到多年後一朵紅色的山茶花，會成為品牌另一經典？說的是新推出的N°1 De Chanel 一號紅山茶花護膚系列。

顧名思義，系列當然以紅山茶花為主題，當中採用了擁有紅色花瓣、名為The Czar品種的山茶花，並把其花瓣中高濃度的原兒茶酸作主要成分，據稱能針對改善皮膚初老的問題，延緩老化及早凍齡。除了花瓣的抗老作用之外，系列產品中的山茶花水精華，則據稱能幫助收細毛孔、提升皮膚彈力。主打產品的一號紅山茶花精華液（左，$1250/50ml），配方蘊含95%天然成分，當中的76%為山茶花成分萃取，據稱有助皺紋明顯減淡。系列亦備有紅山茶花油製作的彩妝產品，當中的一號紅山茶花粉底液（中，$650），配方結合雙重薄膜成分，據稱有助均勻膚色、修飾瑕疵；而一號紅山茶花胭脂唇霜（右，$380），則為多用途有色胭脂唇霜，可以指尖塗於雙唇和顴骨，為面容帶來自然色澤。看着那一抹迷人紅調，實在讓人期待脫下口罩塗上紅唇的日子再臨。

查詢：Chanel Beauté 2753 9655（K11 MUSEA）

文：劉詩言