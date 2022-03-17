beauty：精挑家中香薰 紓緩抗疫情緒

Diptyque電動擴香器——為寬敞空間而設，採用充電式設計，方便在家居不同角落使用。只需將擴香片放進擴香器，通電後便會散發香氣；每塊擴香片，約可連續使用40小時。$2800（不包括擴香片）（品牌提供）

Maison Francis Kurkdjian OUD satin mood香薰蠟燭——採用礦植物蠟製成，糅合烏木與玫瑰，配以備有柔和作用的琥珀香草及紫羅蘭，令家居充滿溫婉木香，約可燃燒55小時；香薰蠟燭盛器出自法國瓷藝小鎮利摩日（Limoges）的純手工精製陶瓷。$880/280克（品牌提供）

Byredo 家居香薰扇子——由手工拋光的樺木製成，扇子部分採用優質棉製作。備有3種香味選擇一種，散發獨特香氣。每個家居香薰扇子都採用真空密封包裝，以保持味道，並配以胡桃木支架用於展示。$1400（品牌提供）

【明報專訊】你有多久沒有到戶外走走？會否懷念不用戴上口罩來感受郊外宜人的氣息？面對漫長的居家抗疫，整天躲在家中實在叫人鬱悶，若能在家中嗅到喜歡的香氣，相信定能讓人心情變好。要改善家中的「氣場」，或許香薰產品能為你驅走室內的悶氣。

即使未有疫情，不少人都愛在家中燃點香薰產品，紓緩減壓。香薰產品眾多，由超市的人造香味空氣清新噴霧，到極具儀式感的天然擴香晶石，或聲稱具有淨化空間與能量的鼠尾草棒等，價錢相差甚大。若想為自己挑選較簡單易用又具品味的香薰產品，有什麼選擇？各款香薰產品的濃度持久度又有什麼不同？Parfumerie Trésor香薰專家Benny Tung認為，大家可根據自己的喜好、家居空間的大小來選擇。

擴香瓶 擴香石 較簡單易用

家居常用的香薰種類繁多，Benny說：「居家常用的香薰通常有香薰蠟燭、擴香瓶、擴香爐和擴香石等，大家可根據自己的日常習慣，家居空間大小和個人喜好而選擇。」總括來說，室內香薰產品可分為有火和無火，使用方法上亦各有不同，他表示，擴香瓶用法較方便，只需把香精油倒進擴香瓶，再放擴香枝入瓶便可；而香薰蠟燭和擴香爐，則需要透過持續燃燒來散發香氣，使用時需要注意環境安全。他又提醒，由於香薰蠟燭和擴香爐燃點時有火焰，必須預留足夠空間，並不適合用於狹窄和人來人往的環境中。而燃點香薰蠟燭時，須保持燭芯整潔，有需要時要把燭芯重新定位到蠟燭中央，亦要留意火焰的大小，以確保蠟燭的表面可以平均而完整地受熱。至於使用擴香爐時，則需要留意香粉的分量，他解釋，「當中的香粉由多種天氣樹脂和薰蒸植物組成，用作放在香爐上燃燒，能散發充滿大自然靈性的香氣」。而擴香石的用法則相對簡單，可隨意掛置在任何地方，不需要特別打理。

有火無火 擺放位置大不同

那麼，哪款香薰產品的持久度較佳？Benny仔細舉例講解：「200ml的擴香瓶，香氣可維持大約3至6個月。290g的香薰蠟燭，則可燃燒大約50至60小時。至於擴香爐，每一湯匙香粉，可燃燒大約5至6小時。兩塊擴香石，香氣足以維持大約半年。」要把香薰產品的香氣發揮得淋漓盡致，Benny強調要擺放在家中合適的位置，「氣流相當重要，所以一定要保持空氣流通」。他指出，把擴香瓶放在室內較高又穩固的平面位置，就可透過空氣循環，將香味徹底滲透到整個空間。至於使用香薰蠟燭和擴香爐時，則要擺放在穩固又耐熱的表面，氣流比較穩定的位置，同時須確保香薰蠟燭和擴香爐遠離牆壁、容易受熱的表面或任何易燃物品。若把香薰蠟燭和擴香爐放在迎風位置，會影響火焰大小。一旦香薰蠟燭的燭芯左搖右擺，蠟燭表面不能平均地被燃燒，便會影響香氣散發的效果。

另外，香港家居環境向來狹小，若然家中有孩子或是毛孩，該挑選哪類型的香薰較合適？Benny認為，一般擴香瓶可放置於室內較高及平穩的位置，小孩、毛孩都難以接觸，因此較適合放置擴香瓶。

花香、果香紓緩抗疫情緒

香薰產品除可營造品味氣氛，還可放鬆心情。Benny說：「把香薰蠟燭擺放在大廳茶几上，可提升情緒，突顯個人生活品味和態度。在浴室浸浴時，蠟燭的香味還可放鬆心情。偶然，亦可以把蠟燭放在雜物房，將陳舊的味道除去。」另外，他亦建議把擴香石放入衣櫃或鞋櫃中，有除蟲驅蚊的功效，其中的廣藿香，亦可為衣物帶來潔淨的香味和感覺。至於想透過香薰來紓壓，則可選擇擴香爐，他表示，「擴香爐的香粉盒中，大多是乳香、沒藥和樹脂，具有定神、鎮靜和安撫心靈的作用，放在書房，或冥想時就最合適。」至於疫下日子，哪些香味最能紓緩心情，他說：「近日人人都在家抗疫，忘記了在春天欣賞心曠神怡的花香。夏天亦快將來臨，大家需要柑橘調和果香抖擻精神。另外，花香調、柑橘調、果香、琥珀和尤加利葉，都有放鬆心情和紓緩情緒的功效，將正能量的因子，注入大家身心靈的深處。」

最後他提醒大家購買任何香薰產品後，可將包裝盒保留，因盒子可為香薰產品帶來保護作用，每當不用香薰時，可把產品放回盒內，存放於陰涼處，避免潮濕、及受到陽光直射。

■Benny Tung

2014年跟姊姊在香港開設第一間精品香水專門店，多年來與世界各地不同的香水專家交流，吸收各種香水知識。

查詢：Atelier Cologne 2344 0770（ifc店） Byredo 7071 7794（K11 MUSEA店）

Diptyque 2521 6799 （ifc店）Maison Francis Kurkdjian 2367 8128（海港城連卡佛專櫃）

Parfumerie Trésor 6510 0922（置地廣場店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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