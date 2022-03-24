beauty：skincare：蛋白可美白？ 果酸令皮膚變薄？ 破解迷思 還原白皙肌膚

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【明報專訊】隨着韓風愈吹愈烈，韓國女星、女團成員成為不少女性的模仿對象，她們擁有的白皙肌膚更是讓人羨慕。究竟白淨肌膚是否可遇而不可求？每當談及美白護膚總是充滿迷思，讓人最為擔心的，莫過於美白不成之餘，更因為用錯方式而傷害皮膚。讓皮膚科專科醫生一一解答大家的種種疑惑。

常說「預防勝於治療」，想擁有白皙的膚色，當然要避免皮膚變黑，首先要了解黑色素如何形成。皮膚科專科醫生林嘉雯指出：「皮膚變黑，是因為皮膚中的黑色素增多。」她解釋，黑色素是由表皮細胞底層中的黑色素細胞產生而來，每當角質細胞受到刺激，例如受陽光照射，便會引起一連串反應，例如會令天然存在於黑色素細胞中的酪胺酸酶變成黑色素，她提醒大家，「要預防及減少黑色素形成，便應持之以恆使用有效的防曬產品」。

美白成分抑制黑色素形成

每當聽到「美白」兩個字，總讓女士趨之若鶩，但她們對美白產品的功效又有多理解？「有效的美白成分，應該能抑制黑色素細胞中的酪胺酸酶形成黑色素」，林嘉雯列出對苯二酚、維他命C、杜鵑花酸、麴酸、傳明酸，以及熊果素等成分，它們都能抑制酪氨酸酶的活性，從而阻礙黑色素形成，具備美白皮膚的功效。另外，乳酸、甘醇酸、維他命A酸，以及亞麻油酸，則有助加快代謝已形成的黑色素。

看清成分 部分不宜日間使用

大多數美白產品，似乎都含有酸性成分，究竟會否對肌膚產生不良反應，例如令皮膚變薄？其實，美白產品不一定含有酸的成分，部分美白產品若加入適當濃度的果酸，主要功效是用作去除皮膚表面的角質，使下層新生的角質細胞往上推移，進而讓黑色素排出。林嘉雯指出，「果酸有助抗衰老，促進肌膚新陳代謝，刺激更多膠原蛋白，令肌膚細緻有彈性。而且它更有美白淡斑、改善粉刺暗瘡、加強保濕、改善護膚品吸收力等功能」。原則上，依照產品指示，在正常情况下使用美白產品，並不會造成肌膚變薄。不過她亦指出若本身屬於敏感皮膚的話，的確不適合使用美白護膚產品。至於美白產品成分普遍具有吸光功能，是否只適合在晚上使用？林嘉雯表示：「應視乎成分而定，並非所有美白產品都容易吸收紫外線，有些成分如對苯二酚、果酸，以及維他命A酸，都有可能使皮膚對紫外線變得敏感，才不適合在日間使用。」

坊間美白偏方未必可信

為求「變白」，有女士更會放膽嘗試坊間流傳千奇百怪的美白偏方，部分更稱聲「成本低、功效高」，可達至美白護膚的效果，例如透過蛋白來美白，究竟是否有效？林嘉雯就指出，「若把生雞蛋中的蛋白，塗在有傷口的皮膚上，有可能造成皮膚感染」。坊間也有指含有維他命C的檸檬是美白的「好幫手」，林嘉雯提醒檸檬當中的成分，可以使皮膚對紫外線變得敏感，接觸陽光後或會造成色素沉澱。另外檸檬的酸性太強，有可能刺激皮膚，引致發炎。那麼又可否透過飲食習慣來令皮膚變白？林嘉雯強調：「均衡飲食，才可以使皮膚及身體健康，並不建議偏重食某種食物來達到美白效果。」

■林嘉雯

皮膚及性病科專科醫生，曾為中文大學醫學院榮譽助理教授。

makeup：化妝塑造「顯白」效果

想令膚色白皙，除了可以借用護膚品的幫助，還可以靠後天努力——透過化妝技術，塑造出「偽白」妝容。然而，每當向化妝師請教如何塑造出精緻的妝效，他們總會回應第一步便是要做好護膚工作。資深化妝師Chris Lam亦不例外。問他怎樣可以透過化妝技巧令皮膚顯得白皙，他認為首要條件便是要保持勤敷面膜的習慣，「因為當皮膚的水分足夠，肌膚自然看起來白皙」。若然不小心曬黑了，更需要多加使用磨砂膏的次數，為皮膚去除死皮，再敷面膜以保持肌膚水潤。

橙色調色霜助提亮膚色

要塑造「顯白」的妝效，當然要從改善底色入手，Chris指出：「膚色較深，甚至偏黑的話，可以在上妝前塗上橙色的調色霜來提亮膚色，另外亦適合用作遮掩黑眼圈。」若膚色不算太黃，Chris建議可以使用遮瑕度較高的氣墊粉底（Cushion Foundation），選用米黃色粉底來讓皮膚顯得亮澤，不過切忌下手太重。

「很多人也會覺得『在面上塗上閃令令的粉底，便可以看起來反光顯得白皙』。雖然這個說法成立，不過要知道香港的天氣潮濕，若在面上塗太得多底霜的話，便會顯得油光滿面。」反而應該做好面部highlight工夫，「着重於鼻樑、眉骨位置，不但令五官立體，亦會帶來皮膚顯淺的感覺」。

至於想做到白裏透紅的妝效，Chris建議在塗上氣墊粉底後，可以再使用胭脂膏，不但其防曬度較佳，而且質地輕薄，容易推開、暈染，讓妝效顯得自然。

橙紅唇色可「顯白」

妝容的唇色及眼妝，往往亦會影響整體的「面色」，要讓妝容「顯白」，又應該選擇什麼顏色的唇妝、眼妝？Chris指出，很多人也誤以為只有白種人塗紅唇才好看，事實上，黃種人亦適合塗上紅調的唇色。「橙紅色唇妝不但好看，而且還可以令皮膚顯得白皙。」至於眼妝方面，Chris認為，「應以乾淨為主，毋須要太多顏色，只需要畫一條簡單的眼線，再配上根根分明的睫毛，便可以予人清新脫俗的感覺」。

■Chris Lam

入行20年的資深化妝師，曾參與雜誌、報紙、廣告、品牌lookbook和電影等工作，亦曾與不少知名品牌如Balenciaga、Michael Kors合作。設立化妝studio，培育化妝人才。

查詢：Clarins 2295 0827（ifc店）；Dior Beauty 2870 0543（ifc店）；Guerlain 3188 5039（K11 MUSEA店）；Le Labo 2759 8922（Fashion Walk店）；Make Up For Ever 2154 1151（時代廣場店）；mtm labo 2972 2338（K11 MUSEA店）；Shiseido 2602 0938（海港城店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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