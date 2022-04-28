editor's pick：香味之旅 帶媽媽「遊」越南下龍灣

【明報專訊】母親節來臨，天下間的囝囝囡囡總會花點心思，希望給媽媽送上驚喜。昔日，不少人也會來一趟「母親節之旅」，往旅遊熱點享受天倫之樂，與媽媽逛街、做spa……不過疫情下外遊遙遙無期，唯有依靠「感覺」彌補渴望外遊的心情。Diptyque的經典Do Son香水，也許可以勾起大家對清新海風的思念。

品牌創始人之一Yves Coueslant，小時候曾與家人在越南下龍灣小鎮Do Son度假，那兒充滿熱帶花香的東南亞海邊令他着迷。在創立Diptyque之後，他便與調香師Fabrice Pellegrin在2005年以這份記憶中的氣味，創作出一支混合茉莉花、晚香玉、橙葉、粉紅胡椒、安息香與麝香的Do Son香水。來到2022年，品牌特別為這支經典作帶來全新限量版，把本來清透玻璃瓶身換上孔雀藍色，令香水化身成「深藍海水」，一抹藍調讓人聯想起越南下龍灣夏季的風景，從視覺已能感受到涼爽海風。除了淡香水外（圖，$1220/100ml），還有淡香水（30ml）加護手霜（45ml）禮盒（$980），香氣清新又實用，是送給媽媽的不二選擇。

查詢：Diptyque 3188 9994（海港城店）

文：劉詩言