beauty：掌握技巧 不再甩妝浮粉 塑造夏日輕薄貼服妝容

Laura Mercier輕感親膚定妝噴霧--不含酒精、矽及香精等刺激成分，蘊含抗氧化物的馬齒莧精萃，據稱可為皮膚鎖水補濕同時定妝，持久度達16小時。$330/100ml（朱安妮攝）

The history of Whoo雪潤亮白氣墊粉底霜新品套裝SPF50+/PA+++ --成分以七香八白散及人參珍珠為基礎，據稱有助提亮膚色。另一成分甘菊花萃取物，據稱能為肌膚注入充足水分，達到長期滋潤，為肌膚降溫，保持妝感貼服亮澤。$490（朱安妮攝）

Dior恆久貼肌氣墊粉底（Dioriviera珍藏版）--配方蘊含野生三色堇花，據稱能為皮膚保持水潤及清新，妝效持久達24小時。備有透亮啞緻及極致亮澤兩種妝效選擇：透亮啞緻妝效備SPF 35系數金，極致亮澤妝效具SPF 50系數防護。$625（朱安妮攝）

NARS Light Reflecting原生光亮肌粉底液--採用純素配方，加入70%護膚成分，據稱可提升皮膚光澤以及均勻膚色；配以Photochromic Technology自動感光科技，粉末能隨光源變化而調節至適當的底妝色調，保持明亮妝效。$470（朱安妮攝）

Hourglass Veil透明定妝粉--粉末輕盈，蘊含軟焦點光反射粒子，據稱可掩飾瑕疵，盡量減少毛孔、細紋和皺紋，讓皮膚看起來光滑自然。透明配方適用於所有膚色，方便塑造透薄自然的妝容。$410/10.5g（朱安妮攝）

【明報專訊】夏天到來，天氣愈來愈熱，長時間佩戴口罩加上厚重底妝，容易令面部出油、泛油光。難道夏天真的沒有辦法擁有一張清爽無瑕的面？其實只要做好妝前工夫，以及選對正確的底妝產品，便可以輕薄貼服的妝容示人。

市面上粉底產品林林總總，有時候我們花費數百元購買一支粉底液，底妝效果卻不像預期中貼服，不但浪費金錢，亦只有把新買來的粉底液束之高閣。有時候問題並不在於粉底產品本身，而是我們忽略了上底妝的技巧，因而出現「甩妝」、浮粉等情况，我們特別向專業化妝師Vanessa Wong請教，讓她逐一分享塑造貼服底妝的步驟與貼士。

油性皮膚 選具控油妝前打底

問：上底妝前，要注意什麼？

答：早上潔面及護膚程序後，可使用防曬產品或妝前打底產品，由於部分妝前打底已備有防曬功效，建議兩者之間二選一使用。若同時使用防曬及妝前打底，會導致底妝「黏𣲷𣲷」，而容易出現「甩妝」的情况。若皮膚屬油性，要避免上妝前使用太「𣲷」的護膚品，應選擇具控油功效的妝前打底產品。

問：上底妝有什麼正確的步驟？

答： 一般來說，可以先塗粉底液，再使用遮瑕，並以碎粉定妝。皮膚本身容易出油的人，建議夏天時，可以在上妝前打底後直接使用遮瑕加碎粉，因為太厚重的粉底液，較難維持持久妝效。

問：用粉底掃上妝，效果是否更好？

答：使用粉底掃的好處是快，不過卻只適合用於較為「稀」的粉底液。相比下，沒有乳膠成分的粉樸，則較為百搭，可用於不同質地的粉底。另外很多人也會貪方便，直接用手上妝，但這樣最難令底妝均勻，而且會令底妝變厚。

問：粉底液和氣墊粉底（cushion）有什麼分別？

答：相比之下，粉底液的質地種類較多，而氣墊粉底的質地則比較「𣲷」，不過其防曬度亦較高。不過近年市面上亦有推出不同質感的cushion，像是霧面，令皮膚看起來不會面泛油光。中性、乾性皮膚皮膚的人，都適合使用粉底液和氣墊粉底；油性皮膚的人，則較適合使用粉底液。

碎粉避免濕粉氧化 保持底妝顏色

問：使用碎粉有什麼好處？

答：碎粉的主要功效除了定妝外，還可以避免濕粉氧化，以保持底妝顏色的準確度。另外亦可用作修飾毛孔，令面部看起來更光滑。油性皮膚的人，在底妝上多使用碎粉，更可以減輕面部出油的情况。

問：要避免口罩弄花底妝，是否必須使用定妝噴霧？怎樣才是正確的使用方法？

答：若屬油性皮膚的話，不一定需要使用定妝噴霧，其實使用遮瑕及碎粉，已可以維持妝效。反之，乾性皮膚、長時間停留在冷氣間的人，較適合使用定妝噴霧，使用時，應與面部保持距離；由於定妝噴霧主要為面部底妝而設，若有眼妝的話，應以手去遮掩眼睛，避免噴濕而出現「溶妝」的情况。

問：出現浮粉情况，可以怎麼解決？

答：普遍來說，底妝浮粉的原因，都是因為面部出油引起。建議可以使用紙巾或粉樸把「甩妝」部分印走，然後再往面上噴保濕產品，再以粉底產品補妝。

Vanessa Wong（專業化妝師，為藝人及歌手化妝、廣告、多媒體視頻、舞台化妝等。）

查詢：

Dior Beauty 2156 9820（海港城店）

Giorgio Armani 2385 7838（中環遮打大廈店）

Hourglass 2110 0168（時代廣場連卡佛專櫃）

Laura Mercier 2661 5686（apm店）

NARS 2789 3363（海港城店）

The history of Whoo 2110 1262（海港城店）

文：劉詩言

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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