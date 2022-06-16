beauty：追求古銅肌膚 先要做好防曬

Benefit Cosmetics Hoola古銅胭脂蜜粉--適用於雙頰或全面，採用柔滑易推配方，據稱能塑造自然古銅膚色及啞緻妝效。全系列備有由淺至深的古銅色調。$270（品牌提供）

Cetaphil舒緩保濕啫喱--啫喱狀乳霜，當中的尿囊素，據稱能為皮膚保濕降溫、滋養及紓緩因乾燥或曬傷而出現的不適症狀；配方中的蘆薈據稱具紓緩鎮靜功效。$144/453ml（from Watsons）（品牌提供）

Dr. Dennis Gross Alpha Beta Glow Pad Self-Tanner for Body--適用於身體部位的自曬黑毛巾，蘊含去角質Alpha Beta成分，據稱具有抗衰老和均勻膚色的功效。當中的維他命D據稱有助強化棕褐色，在3至4小時內形成無條紋、自然的棕褐色。$360/8片（from Sephora Hong Kong）（品牌提供）

Caudalie葡萄籽全效輕透抗氧防曬乳SPF50+--質地輕盈透薄，具備防曬系數SPF 50+及高達PA++++抗UVA保護因子，據稱即使在強光和高溫下仍能發揮高度防禦效能。蘊含葡萄籽多酚、雲杉萃取及維他命E，據稱有助肌底建立鞏固的自我抗氧屏障，避免皮膚曬傷。$210/40ml（品牌提供）

【明報專訊】亞洲女士普遍追求白皙膚色，盲目深信「白就等於美」的標準。其實擁有一身古銅膚色，亦能散發出一份健康美，在人群中更顯眼兼具個性。想追隨tanning潮流？究竟怎樣才可以曬出一身古銅膚色，同時防止被太陽曬傷？

太陽高掛的日子，不少人也會趁機到沙灘、戶外曬太陽，希望能曬出一身古銅亮澤肌。Benefit Cosmetics國際美眉及美肌大使（香港區代表）Maki Ho，擁有一身古銅膚色，予人正面和充滿活力的感覺，讓人羨慕。她跟我們分享日曬的秘訣。

避免使用低系數助曬產品

一般而言，想曬黑的話，在曬太陽前都要先塗上助曬產品，Maki亦有使用助曬劑的習慣，但為免皮膚曬傷，她建議大家留意當中的SPF系數。「普遍助曬產品的防曬系數約為SPF 0至SPF 15，但我不建議大家選擇SPF防曬系數極低的助曬劑，因為若使用不當的話，便會很容易曬傷。」很多人也誤以為防曬系數「愈低便愈見效」，急急一曬便能變黑。事實上，要曬出一身古銅肌，必須要慢慢來，Maki建議：「大家可從SPF 8或以上的系數助曬劑開始，覺得可以接受後，才於下次再使用防曬系數稍低的助曬劑，逐步曬出古銅肌。」

她強調使用助曬產品時，必須同時塗上防曬產品。「雖然市面上部分的助曬劑都添加了一些SPF成分，但它們都沒有完整的防曬功效。大家可以選擇SPF系數高，而PA+不多的防曬產品，這樣才能於曬黑的過程中避免曬傷。」另外Maki亦提醒大家：「不想面部曬黑的話，緊記同時還要搽上面部防曬！」

雖然日曬時間因人而定，白皙皮膚普遍較深色皮膚更容易被陽光灼傷，但Maki認為 ：「不要一次曬太久，分次曬就最好，我建議每15分鐘，便翻一翻身。」另外，她亦建議大家在曬太陽期間，記得盡量每隔半小時，補搽全身助曬劑一次。至於在曬太陽過後，又有什麼需要注意的地方？「曬太陽後，必須緊記洗去助曬油及防曬，而且曬後的皮膚會變得很乾，最好選用具有鎮靜效果的曬後產品，作為護膚及保濕，防止皮膚變得乾燥及老化。」

當皮膚變得深色，這時候應選用什麼色系的化妝品才能讓妝容更為顯色？Maki笑說：「曬黑後，其實已經可以節省了塗粉底的時間！我建議大家專注塑造無瑕感肌底，可以採用針對毛孔及暗啞膚色的底霜，至於胭脂顏色方面，則可以大膽選擇珊瑚色系或棕色系的胭脂，因為較深的色系才更為顯色。」如果面部和身體出現「兩截色」的情况，又可以怎樣補救？她教路：「如果曬太陽後，面部的膚色較身體膚色淺白，大家可把陰影粉掃於全面，以達至面部與身體膚色一致。」

皮膚科醫生不建議刻意曬黑

雖然曬出一身古銅肌，看起來健康又充滿活力，不過皮膚及性病科專科醫生林嘉雯卻不建議透過任何曬的方法（曬太陽或曬燈）來達到古銅肌的效果。她指出：「曬的過程會對皮膚造成傷害，有可能令皮膚老化，增加患上皮膚癌的風險；亦有可能令眼睛受損，引起白內障。」提到不少人也會透過塗「助曬劑」曬太陽達到膚色變深的效果，林嘉雯提醒：「助曬劑一般都沒有或只有輕微的防曬功效，當中的SPF系數介乎0至15度，使用這些不足夠防曬的產品，有可能造成上述提到的風險。」

她反指使用「仿曬劑」對皮膚產生傷害的風險相對較低。「仿曬劑不需要紫外線便能達至皮膚變深色的功效，大部分都含有DHA（Dihydroxyacetone），塗上後與角質層中的物質產生反應而使皮膚變得深色，刺激度低，可以減少因要達至古銅膚色而日曬的風險。」林嘉雯也強調：「事實上，無論任何時候都必須塗上足夠的防曬產品，平日外出需要便用SPF 30系數的產品；若要到戶外活動或暴曬的話，則需要塗上至少SPF 50的產品，而PA亦最少要有3個+或以上。」

塗防曬要均勻 勿忽略細微部位

當身體直接照射於紫外線下，除了有可能傷害皮膚，亦有可能出現斑點，如何避免問題發生？「最重要都是做足防曬措施，除了注意防曬產品的系數，另外亦需注意使用的分量，覆蓋皮膚達到2mg/cm2（2毫克／平方厘米）的厚度，才達至標準，即整個面部需要使用¼茶匙，成年人的整個面部、全身，以及四肢則需要使用5至6茶匙。」她補充：「塗抹時要均勻，還需要留意不可忽略身體細微的部位，例如耳朵、眼周、嘴角，以及髮線的位置，嘴唇亦需要使用具有防曬功效的潤唇膏。」若在戶外活動，林嘉雯建議每兩小時需補搽防曬一次，當流下大量汗水或下水的時候，補搽的次數需要更加頻密。

若不小心曬傷皮膚，也有紓緩方法。「輕微曬傷的話，早期可以嘗試降溫，例如使用冷敷或浸冷水浴，甚至在醫生的指導下，使用有麻醉劑的乳液或噴霧，不過需注意有否對麻醉劑敏感；如皮膚痛楚的話，則可以服用止痛藥。」至於情况嚴重的話，例如出現水疱的情况，便要諮詢醫生意見。「如果處理得不妥當，可能會留下沉澱色素或永久疤痕。」 ●

■Maki Ho--Benefit Cosmetics國際美眉及美肌大使（香港區代表）

■林嘉雯--皮膚及性病科專科醫生,曾為中文大學醫學院榮譽助理教授。

查詢：

Benefit Cosmetics 2110 9528（時代廣場店）

Caudalie 2319 1006（中環店）

Sephora Hong Kong 3168 4088 （ifc店）

shu uemura 2572 1694（銅鑼灣崇光百貨專櫃）

Watsons 2608 8383 （太古廣場店）

文:劉詩言

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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