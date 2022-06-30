beauty：風格大膽 色彩強烈 Z世代眼妝帶動潮流

劇中彩妝造型——話題美劇Euphoria的彩妝造型，把Gen Z彩妝潮流發揮得淋漓盡致，劇中角色Jules（上圖）與Maddy（下圖）的誇張閃爍眼妝、復古妝容，貼合人物個性，予人深刻印象。（網上圖片）

浮誇眼妝——Gen Z的妝容以大膽、華麗、豐富色彩為重點，可透過三色眼妝色塊與自製「面部貼紙」，模仿Jules一角在Euphoria中獨特鮮明的妝效。（左圖）Swarovski Lucent大圈耳環$3000，彩色頭夾、珠仔頸鏈（stylist's own）；（右圖）Swarovski Ortyx大圈耳環$2700（黃志東攝）

【明報專訊】新時代的降臨，令人不得不承認Z世代正是一股創造新潮流趨勢的力量。昔日大眾往往透過時裝騷和名人明星裝扮，得知時尚美容潮流，然而隨着社交平台愈來愈具影響力，現時大眾從網絡上更易接觸到更廣泛的時尚妝容趨勢。當中最常見的，莫過於是由Gen Z帶起的潮流標記——風格大膽而具創意的眼妝。

Z世代眼妝潮流推手

近年美容界，特別流行Y2K及Gen Z這兩個關鍵詞，這兩個世代鍾情的彩妝風格大膽而具創意，喜歡透過化妝作為工具表達自己。HBO話題青春劇Euphoria的彩妝造型，正好表達他們的態度，把那種無懼和勇於嘗試的精神糅合至彩妝中。劇集化妝師Donni Davy透過水鑽、色彩運用展示劇中角色的不同個性和情緒，妝容以大膽、華麗、豐富色彩為重點，隨着劇集在全球大受歡迎，亦讓不少女生放膽嘗試極具視覺衝擊的誇張眼妝。

Jules：精緻眼妝突顯跨性別身分

Donni Davy曾在訪問中指出，「Z世代崇尚『去性別化』，會把妝容重點放於眼妝上」。劇中由跨性別模特兒Hunter Schafer飾演的Jules一角，是一位跨性別的女生（Trans woman），她的妝容正好回應這個論點，同時反映她在劇中的心理狀態。即使患有「性別認同障礙」，但Jules一角勇敢面對自己的性別認同，並透過眼妝表達特立獨行的形象。

從劇中可見，Jules經常大膽嘗試不同的誇張眼妝，像是塗鴉式的彩色眼線，直接在眼部四周隨意貼上猶如自製的「雲朵」圖案或畫上線條，少女味濃。另外，她亦喜歡強烈的彩色配搭，在劇中便好幾次大玩三色眼妝，在眼瞼塗上不同色彩的色塊，塑造出對比衝突感，盡顯年輕人的反叛。

要數Jules在劇中最為華麗的眼妝，必定是萬聖節派對的一幕。她的造型裝扮向1990年代電影《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》（Romeo + Juliet）致敬，裝扮成「茱麗葉」的她，把粉色閃粉眼影鋪滿眼部，並在眼尾以及眉毛位置貼上大量金箔，整體看起來閃閃發光。她更運用玫瑰金高色的液體，從眉部點綴至眼瞼下，塑造出猶如眼淚的妝效，造型唯美浪漫，予人深刻印象，亦像是透過妝容宣泄自己的情緒。

Maddy：水鑽元素盡顯Y2K辣妹形象

Euphoria中另一位形象甚為突出的角色，必數由女星Alexa Demie飾演的Maddy。在劇中演活「千禧辣妹」的她，角色狂放又充滿霸氣，除了性格鮮明外，Maddy的眼妝同樣突出。偏愛復古風裝扮的她，喜歡在眼尾畫上向上揚的粗黑眼線，塑造出鋒利感。在眼影色系方面，Maddy鍾情於顯色度高的選擇，而作為一位浪漫主義者，她會在眼妝中注入bling bling元素，運用水鑽圍繞眼影，貼出呈眼睛形狀的線條，妖冶嫵媚的妝容，突顯其高調自信的性格。

精選彩妝用品

嘗試這些誇張眼妝的必要條件，就是那種無懼世俗眼光的冒險精神，勇於以創意表達自己，而合適的化妝用品也會令效果事半功倍。

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文：劉詩言

模特兒：Twig Chung（Elite Asia）

化妝：Chris Lam

髮型：Kyo Lee

編輯：陳淑安

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