beauty：風格大膽 色彩強烈 Z世代眼妝帶動潮流

Make Up For Ever防水持色眼線液——不含酒精,採用高度顯色色彩分子配方,據稱具備防水、抗汗、防濕氣和防暈染功效,妝效可維持24小時,備有9款顏色選擇。$230/支(品牌提供)

next

【明報專訊】新時代的降臨,令人不得不承認Z世代正是一股創造新潮流趨勢的力量。昔日大眾往往透過時裝騷和名人明星裝扮,得知時尚美容潮流,然而隨着社交平台愈來愈具影響力,現時大眾從網絡上更易接觸到更廣泛的時尚妝容趨勢。當中最常見的,莫過於是由Gen Z帶起的潮流標記——風格大膽而具創意的眼妝。

Z世代眼妝潮流推手

近年美容界,特別流行Y2K及Gen Z這兩個關鍵詞,這兩個世代鍾情的彩妝風格大膽而具創意,喜歡透過化妝作為工具表達自己。HBO話題青春劇Euphoria的彩妝造型,正好表達他們的態度,把那種無懼和勇於嘗試的精神糅合至彩妝中。劇集化妝師Donni Davy透過水鑽、色彩運用展示劇中角色的不同個性和情緒,妝容以大膽、華麗、豐富色彩為重點,隨着劇集在全球大受歡迎,亦讓不少女生放膽嘗試極具視覺衝擊的誇張眼妝。

Jules:精緻眼妝突顯跨性別身分

Donni Davy曾在訪問中指出,「Z世代崇尚『去性別化』,會把妝容重點放於眼妝上」。劇中由跨性別模特兒Hunter Schafer飾演的Jules一角,是一位跨性別的女生(Trans woman),她的妝容正好回應這個論點,同時反映她在劇中的心理狀態。即使患有「性別認同障礙」,但Jules一角勇敢面對自己的性別認同,並透過眼妝表達特立獨行的形象。

從劇中可見,Jules經常大膽嘗試不同的誇張眼妝,像是塗鴉式的彩色眼線,直接在眼部四周隨意貼上猶如自製的「雲朵」圖案或畫上線條,少女味濃。另外,她亦喜歡強烈的彩色配搭,在劇中便好幾次大玩三色眼妝,在眼瞼塗上不同色彩的色塊,塑造出對比衝突感,盡顯年輕人的反叛。

要數Jules在劇中最為華麗的眼妝,必定是萬聖節派對的一幕。她的造型裝扮向1990年代電影《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》(Romeo + Juliet)致敬,裝扮成「茱麗葉」的她,把粉色閃粉眼影鋪滿眼部,並在眼尾以及眉毛位置貼上大量金箔,整體看起來閃閃發光。她更運用玫瑰金高色的液體,從眉部點綴至眼瞼下,塑造出猶如眼淚的妝效,造型唯美浪漫,予人深刻印象,亦像是透過妝容宣泄自己的情緒。

Maddy:水鑽元素盡顯Y2K辣妹形象

Euphoria中另一位形象甚為突出的角色,必數由女星Alexa Demie飾演的Maddy。在劇中演活「千禧辣妹」的她,角色狂放又充滿霸氣,除了性格鮮明外,Maddy的眼妝同樣突出。偏愛復古風裝扮的她,喜歡在眼尾畫上向上揚的粗黑眼線,塑造出鋒利感。在眼影色系方面,Maddy鍾情於顯色度高的選擇,而作為一位浪漫主義者,她會在眼妝中注入bling bling元素,運用水鑽圍繞眼影,貼出呈眼睛形狀的線條,妖冶嫵媚的妝容,突顯其高調自信的性格。

精選彩妝用品

嘗試這些誇張眼妝的必要條件,就是那種無懼世俗眼光的冒險精神,勇於以創意表達自己,而合適的化妝用品也會令效果事半功倍。

查詢:

Byredo 7071 7794(K11 MUSEA店)

Make Up For Ever 3101 0744(海港城店)

Sephora Hong Kong 3168 4088(ifc)

shu uemura 2572 1694(銅鑼灣崇光百貨專櫃)

Swarovski 2530 9133(中環店)

文:劉詩言

模特兒:Twig Chung(Elite Asia)

化妝:Chris Lam

髮型:Kyo Lee

編輯:陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com