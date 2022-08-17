beauty：智能調製心水顏色 專屬唇彩 展現個性美

【明報專訊】個人化、度身訂做，拒絕一體化，是新世代的消費態度。

就連唇彩顏色，「我」也要求有專屬自己的顏色，拒絕平凡。以往在化妝專櫃前依靠美妝顧問推介顏色，再在眾多產品中「左試右試」，挑選自己合意的色調。今日你已經毋須依靠別人，透過智能唇彩調製機，配合手機應用程式，便可調配出個人的專屬唇彩顏色。

YSL Beauté的YSL Rouge Sur Mesure智能唇彩調製機，開宗明義以「個人化唇彩」為賣點，透過配合專屬手機應用程式（Rouge Sur Mesure）、ModiFace虛擬試妝功能、人工智能及色彩辨認技術、色彩演算技術等科技，讓用家調配出想要的唇色。面對一堆科技專用名詞，對於純粹想化妝扮靚的記者來說，不易理解，最實際還是親身試用這個創新「玩意」。

「實景取色」襯衣飾

品牌向來走型格路線，智能唇彩調製機以霧面黑色機身設計，配以置頂的黑色皮革唇色盒，神秘又有型，很切合YSL的風格。在唇色選擇上，香港目前共有適合亞洲人膚色的紅色、裸色、橙色3大色系，每款色調均有3支同色系唇彩用作調色。使用時，先將3支同色系唇彩放入機內，然後透過手機應用程式中提供的唇色光譜選擇心水唇色；另外亦有「實景取色」功效，讓用家掃描隨身物品、指甲顏色或衣著等，配對選好的唇色，看看是否相襯，效果如何。記者試選紅色系唇彩，再把手機鏡頭指向身旁的鮮紅盒子，手機畫面便即時出現近似顏色色塊的圖像以供選擇，經確認顏色後，再按智能唇彩調製機的按鈕，約1分鐘後，記者所選的唇色便即時出現在唇色盒中，十分神奇。雖然結果跟記者心目中的唇色並非100％脗合，但效果貼近，而且在整個「等待」的過程中，為顧客帶來一份「未知之數」的神秘感，為整件產品增添一份趣味。

「當今最關鍵的莫過於多元共融，消費者來自多元背景，為順應他們對『個性美』的追求，以及多元化美容美妝產品的渴求，在美妝科技產品結合人工智能和科學，可讓消費者精準了解自己的膚質和髮質，從而獲得適切的個人化護膚及美妝建議。」香港歐萊雅總裁暨董事總經理余寶珍（Eva）說。她表示，美妝科技其中一個最大特點是令更多人獲得適合自己的產品和服務，不同年齡層及背景的客戶都能受惠於創新美妝科技和產品，以解決個別的美妝及護膚問題。

而集團除了YSL Beauté的智能唇彩機，旗下另一護膚品牌SkinCeuticals早前推出的Custom D.O.S.E訂製精華服務，似乎亦朝此「個人化」的美妝護膚路向發展。品牌從美國引入6D全方位人工智能高科技儀器，經專業美容顧問跟客人作出一對一的分析，評估客人的皮膚狀態及需要，再針對不同的肌膚問題，如色斑、幼紋、角質問題等，調配個人化的精華素，據稱能為皮膚提供去角質、提亮及激活細胞的功效，以及有助改善色斑及各種老化迹象。

高科技產品助推動環保

Eva認為，在現今時尚產業中，除了能提供結合科技的個人化產品、服務外，綠色消費亦是社會大眾關注的大趨勢。集團與瑞士環保創科公司Gjosa聯合研發的節水裝置（L'Oréal Water Saver，圖A）便是一例，微粉化技術被套用到花灑上，令水流分開形成原大小十分之一的水滴，聲稱從而節約最少60%用水量；當中的Cloud Cleansing技術，則能讓理髮產品經花灑注入水流中，聲稱可提升產品配方在頭髮的分佈和吸收。記者在官方網站中查看，根據影片顯示，當水流經花灑流出約7.3秒時，用水量為280毫升，相比傳統花灑在同等時間流出約1000毫升用水量明顯較少。現時這款節水裝置率先在紐約及巴黎特定的L'Oréal髮型屋試用，並計劃於明年逐漸在全球推出。●

查詢：Skin Ceuticals 2326 6138（銅鑼灣名店坊）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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