beauty：華麗包裝下散發優雅芬芳 收藏級香水 一窺刺繡藝術

【明報專訊】對一般人而言，香水就是以香氣來襯托個人性格、營造氣氛，不過，對於香水收藏家來說，卻不限於增添香氣，若擁有精緻包裝與限量特製外盒，更是值得長久收藏的藝術品。Chanel向來除了服裝、手袋和珠寶創作令人着迷，品牌的香水亦傳遞其獨有的奢華美學。近日Chanel Beauté便與品牌工藝坊合作，結合雙方專長，推出全球僅20套連獨立編號的SYCOMORE and Maisons d'art Coffret限量香水禮盒，從內到外都叫人感受到其精緻尊貴的設計，絕對是收藏級的精品香水。

早於1930年，Coco Chanel想為品牌創造一款純粹的木調香水，當年品牌原創調香師Ernest Beaux便運用紫羅蘭和煙草融入乙醛和香脂木，創造被形容為「精緻又陽剛、令人難以置信的優雅」的初版本SYCOMORE香水。到2008年，品牌時任首席調香師Jacques Polge將之改良，運用香根草、檀香、絲柏和杜松，塑造出辛香氣息，其貴氣優雅更被列入品牌Les Exclusifs精品香水系列的一員。隨着時代轉變，今年品牌再將當中的香根草發揚光大，推出新版本的SYCOMORE Parfum。

一針一線 視覺呈現香氣

新調製的SYCOMORE Parfum由Chanel首席香水師Olivier Polge創作，他過往亦曾為品牌調製出經典的Chance及Misia香水。這次他運用木質香調來滲透香根草、雪松和香草氣息，帶來充滿深邃層次的濃郁香氣，配搭鳶尾花香調，花香在皮革的襯托下更顯優雅，整體呈現富女人味的木質香。SYCOMORE Parfum香氣比同款的SYCOMORE Eau de Parfum擁有更濃郁、深邃的香氣，層次感豐富。

SYCOMORE and Maisons d'art Coffret香水禮盒亦將香水推向藝術品的層次。打開外盒，映入眼簾是那些精緻的刺繡，全由Maison Lesage刺繡工坊工匠手製而成，透過刺繡把新香水選用的上乘原料化為視覺藝術。從中可見綴上雙尖紫水晶珠和飾帶鑲邊珍珠，從視覺上展示粉紅胡椒粒和杜松莓的香氣意象；另外還有幼木屑與金線，呼應着香水的琥珀色調，在光線的照耀下綻放金色光芒，充滿意境。順帶一提，在Chanel Métiers d'art的8大工坊中，其實有兩座刺繡工坊，除了Maison Lesage外，另一座名為Maison Montex，兩者專長的工藝不同。Lesage擅於在平面上發展豐富的刺繡圖案，Montex則擅長運用金屬絲線、珠片等層層堆疊，作品帶有立體感。

水晶盛載香水 手工蜜蠟封印

除了獨特的香氣與華麗的包裝禮盒，香水的瓶身設計以至封瓶技術同樣媲美藝術品級數。瓶身特別採用水晶界翹楚、逾兩世紀歷史的Baccarat水晶製成，增添香水的矜貴度。瓶身以傳統考究的Baudruchage工藝封瓶，是品牌打從1921年推出第一款N°5香水時已開始採用的傳統技藝。Baudruchage工藝封瓶純粹依靠人手，並運用天然材質的薄膜，包覆住香水瓶頸部，再以兩條珍珠棉紗將香水封口，以確保香水完好密封，不受潮、不氧化。來到現在，品牌的每款香水仍堅持採用這種手工封瓶技術，並在封瓶的最後一個步驟增加手工蜜蠟封印，烙印上經典雙C標誌，成為品牌的經典象徵。●

查詢：Chanel 3622 5288（置地太子）

文:劉詩言

編輯：陳淑安

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