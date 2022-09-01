editor's pick：「穿」上身的時裝香水

【明報專訊】時裝品牌着重開拓香水產品，除為了增加收益來源，亦以另一種感官方式塑造品牌形象。不少品牌更會從自家風格、設計師的品味出發，以看得到的形象（如香水瓶和廣告企劃等），加上聞得到的味道，讓鐵粉加深對品牌的鍾情。

以創作總監命名 富個性

從「街牌」設計師晉身高級時裝屋創作總監，Matthew M. Williams帶領Givenchy打進年輕客群，其筆下的前衛型格設計應記一功。品牌管理層甚為欣賞他的創作方向，在經典的個人化專屬香水系列中，增添以他命名的MMW Eau de Parfum香水（$1780/100ml）。 香水由調香大師Olivier Cresp根據Matthew M. Williams的個人品味調製，採用具淨化和鎮靜功效的Palo Santo秘魯聖木，以及象徵力量的雪松木調配出另類的木質香調，配以柑橘、小荳蔻及玫瑰點綴，帶來更鮮明、更富層次的氣息。香水瓶身為矩形立方體設計，配上墨黑色漆面瓶身，並飾以前所未有的銀色金屬標籤，再加上金屬瓶蓋上的4G品牌標誌，提升整體的型格，從味道到包裝都充滿着他的個人風格。●

查詢：Givenchy 2111 8930（K11 MUSEA）

極簡美學 清新淡雅

Narciso Rodriguez這名字聽來也許較陌生，他畢業於紐約設計名校Parsons，曾跟隨Donna Karan和Calvin Klein設計女裝，並於1998年創立同名個人品牌。一如師承的兩位美國時尚界代表人物，Narciso Rodriguez筆下設計同樣走極簡線條，不過卻多出一份柔美性感，衣服的精準剪裁線條，不用刻意賣弄，也能突顯女性的優美線條。Narciso Rodriguez曾說「我的工作是努力以一種非常優雅的方式來歌頌女性的性感」，2003年創作的首款for her淡香水，香水瓶採用透明玻璃立方體，有着如出一轍的標誌輪廓線條，簡潔利落。香水以麝香為主調，帶有舒適、清新的味道，讓人聯想起氣質恬靜優雅的女性，呼應品牌形象。新推出的NARCISO cristal淡香精（$970/90ml），亦用上方形通透的香水瓶身，瓶身滲透淡粉紅色調，柔美不做作。當中蘊含超過85%天然成分，前調用上玫瑰和白花再配合佛手柑，融合花果香氣，中調則加入經典的麝香，配合雪松木和開司米木，散發芬芳氣息。●

查詢：Narciso Rodriguez 2262 6911（海運大廈 FACESSS）

撩人皮革香調

有「時尚金童」之稱的Tom Ford，擅長塑造一種紙醉金迷的時尚風格，描繪出都會男女崇尚的享樂主義，看着他筆下那些既華麗性感又高調的設計，總讓人想起五光十色的派對。2006年Tom Ford進軍美容界，開創美妝副線Tom Ford Beauty，起初以推出香水為主。若要形容品牌香水的味道，相信「濃烈」二字甚為貼切。以經典的Oud Wood香水為例子，由帶有煙熏感的木質組合，配以東方香料及琥珀，散發馥郁深沉的香氣，極富異國情調。至於品牌的White Suede香水（$2885/100ml），則以皮革及麂皮氣味組合而成，聞起來帶點木質味道，混合保加利亞玫瑰及黃金藏紅花，隱隱散發出苦中帶甘的香氣；疊加瑪黛茶和乳香調成的煙薰調，襯托出具層次的馥郁芬芳香氣。品牌兩度請來韓星玄彬及孔劉擔任品牌亞太區形象大使，不過兩人的「暖男」形象，似乎與品牌有點「距離」；反觀品牌天橋上看到的party look造型性感撩人，更貼合品牌的野性形象。●

查詢：Tom Ford Beauty 2115 9346（海港城港威商場）

文：劉詩言