【明報專訊】對於追求「零瑕疵」妝容的人來說,總希望塑造出零粉痕、零毛孔的底妝,看起來純淨無暇。但試問有誰如此天生麗質,很多時也需要靠後天幫助。Make Up For Ever推出的高清持妝三色透亮蜜粉(圖,$400/盒),集均勻、修正及提亮膚色於一身,據稱能修飾膚質瑕疵,同時塑造出立體透亮妝效。一盒3色的蜜粉色調,均根據色彩學原理調配,分別具備均勻膚色、修正皮膚底色,以及提亮膚色的功效。包裝設計上,粉盒採用創新的「扭扭設計」,只需扭動底部,即可同時扭出3款色調蜜粉,衛生乾淨。●

查詢:Make Up For Ever 2154 1151(時代廣場店)