beauty：星級髮型師Kim Robinson 分享女人扮靚「髮」則

【明報專訊】很多人會懷念昔日美麗的一事一物，還有令人過目不忘的漂亮面孔。在還未有太多「人工化」的年代，人要漂亮，總需要後天的努力——認認真真裝扮自己。1990年代是香港樂壇的全盛時期，位位天后都在樂迷前留下無數美麗形象，她們的髮型更幾乎全出自髮型師Kim Robinson之手，他既創造出獨特造型，亦影響了港人對髮型美學的看法，絕對是髮型界的殿堂級icon。能夠獨當一面，除了過人的剪髮技術，還有那份一絲不苟的態度，他說：「我討厭是是但但，我要的是金牌！」

梅艷芳金髮造型 經典時尚

Kim Robinson是不少巨星的御用髮型師，當中有梅艷芳、林憶蓮、葉蒨文和張國榮等，幾乎「撐起」當年整個流行樂壇的頭髮造型。高峰時期他更需要同時間應付多名星級客戶，「當他們覺得我為其他歌星弄的髮型更漂亮時，他們總會發脾氣，我唯有盡量令他們每個人看起來也很獨特。」在眾多合作的巨星中，Kim最為難忘的是很多香港人也同樣懷念的梅艷芳。「梅艷芳在台上是一個diva，但台下的她卻是可愛到極。」眾所周知，劉培基是很貼近梅艷芳的造型師，不過有時候她似乎只敢於向Kim分享「秘密」。Kim分享了一個小故事：「劉培基很惡，我也很怕他，記得一次Anita在他面前問我，會為她創作什麼髮型，我說出idea後，她便隨即說『Eddie，這次不戴帽子。』劉培基常為她設計那些很誇張的帽很重，事實上，梅艷芳私底下亦常對我投訴，帽子加重了她跳舞時的負擔。」他為梅艷芳設計的金髮（圖），是她的經典造型之一，現在看來依然時尚有型！說着說着，Kim猶如回到那年代。「與Anita一起的每個時刻，都能夠感受到她的那份自信，而她亦常常對我說：『你令我看起來很漂亮』！」

萬元髮型的價值所在

為女人扮靚，除了要擁有能說服她們的品味，還需要懂得女人的心態。「在我salon的牆上，只會掛上我繪畫的畫作，而並非女模特兒的照片，因為每個女人都會妒忌比她靚的女人。」Kim位於中環的高級髮型屋，剪一個頭分分鐘收費過萬元，他說：「當我的客人剪了一個獨特的髮型後，在街上是會被陌生人停下來稱讚她、問她在哪裏剪的？另外，亦會有人經過她們身旁後，會回頭再望望她，那些經驗都是無價的！」說到這裏，他轉問在場的男攝影師：「你在街上，有沒有回頭再看剛剛經過的女人？」攝影師想一想回答：「很久沒有。」Kim隨即又說：「因為人人都看起來一模一樣，香港女人的髮型都欠缺型格。」他表示：「髮型是面形的框架，是女性的重要配飾，能改變一個人的外觀與氣質。」不過很多香港女性，都欠缺膽量嘗試不同的髮型。「她們總是把頭髮留長、弄得直而扁平，欠缺層次，沒有發揮她們應有的美態，事實上並非每個女人都適合千篇一律的長髮。」

Kim Robinson自問是個奄尖的人，觀察入微的他，最看不過眼是那些常以「忙碌」為藉口而不好好打扮的女人。即使花不起錢找他剪一個獨特的髮型，也至少要令自己時尚好看，「髮型不好看時，便買一個漂亮的髮飾，把頭髮束起來吧」。他突然轉用廣東話說：「女人求求其其，嫁的老公便也是普普通通。」聽起來很mean，卻是給所有女人的至理名言。●

洗護系列 主攻兩大頭髮問題

Kim Robinson在兩名助手陪同下前來訪問，甚有星級氣派，不過卻沒有架子，當與他談得熟絡起來，還會展示出親切的一面。訪問過後，他主動走到記者身旁，伸手摸我的頭髮數下，然後禮貌地問：「介意我坦白說嗎？你的頭髮染過、電過，髮質受損，令髮型的中間位置變得鬆散。」他建議使用專為染髮而設的Intensive Repair Treatment（A，$1250/300ml）來修護頭髮，當中含有橄欖油、蓖麻籽油及水解蛋白等配方，聲稱能保護染髮後的髮色，同時改善染髮後的粗糙及缺水問題。記者試用後的確改善了頭髮難以梳理及暗啞情况。讓人驚喜的是近期洗髮後，發現排水孔不再被滿滿的掉髮堵塞，上網翻查資料，當中的蓖麻油成分聲稱具有防止掉髮的功效。

潔淨頭皮 滋養髮絲

問Kim怎樣才稱得上健康的髮絲？他表示：「每個人的頭髮天生也是健康的，然而隨着不同的飲食習慣、壓力、健康問題、年齡變化，以及受環境等因素影響，才導致頭髮出現不同的受損情况。」就香港普遍女性而言，較常出現頭皮過油及髮絲乾燥問題。「不過很多現代女性，總因為沒有時間到髮型屋，加上不懂得如何自行護理頭髮，因而往往改善不了已受損的髮質。」Kim向來深明女人心態，他指出，大多數的女性只想要方便快捷而有效的解決辦法，當中的兩個重點便是「潔淨頭皮」及「滋養髮絲」。因此他與意大利實驗室研製出針對亞洲人髮質的洗護系列kimrobinson HRF，當中的2款產品可互相配合使用：Scalp Cleansing Bio-Treatment（B，$490/250ml），具備深層洗護頭皮功效，蘊含的月見草油，聲稱可以滋養頭皮；Vitamin Plus Conditioning Treatment（C，$590/250ml）則集中修護髮絲，配方含有蠶絲胺基酸成分，聲稱可避免頭髮的水分流失，有助滋潤毛躁。

另外，Kim提醒要保持頭皮健康，他慨嘆：「現在的女性都不用梳子梳頭，不像我外婆和媽媽的年代，她們都常常梳頭，所以擁有優質的頭髮。」梳頭不但能把頭髮梳順，還可以撫平頭髮角質層，強化頭皮的天然屏障。他推出的專業美髮刷Boar Bristle Flat Brush（D，$490），以意大利橄欖木和100%野豬鬃毛製成，天然材料對頭髮和頭皮溫和，聲稱可防止頭髮斷裂和去除靜電，有助塑造順滑的髮型。●

查詢：kimrobinson Hong Kong 2121 8484（中環店）

連卡佛 2118 2288（ifc店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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