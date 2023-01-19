beauty：為面部「大掃除」 皮膚去角質煥然一新

【明報專訊】今天是年廿八，按照傳統習俗當然要洗邋遢！除了清理家居，將堆積一年的舊物清洗乾淨，「去舊迎新」迎接兔年來臨，亦不應忘記為面部「大掃除」，把積聚於皮膚表面的老化角質及污垢物，透過去角質徹底清除污垢和老化死皮，令皮膚變得光澤嬌嫩，感覺煥然一新。

大家天天卸妝、洗面，卻往往忽略為面部皮膚去角質護理。事實上，角質層是皮膚的第一道防護層，皮膚及性病科專科醫生林嘉雯指出：「皮膚最外層的表皮層共有5層，最表面是角質層，可以保護底層皮膚細胞，免受外來物如細菌、病毒侵襲，減少皮膚細胞水分流失，免受磨損等。」若沒有做好清潔，油脂分泌、汗水，或是化妝殘留物都會堵塞毛孔，形成角質層過厚問題，不但導致皮膚暗淡無光、粗糙、乾燥，亦會減慢皮膚新陳代謝，延伸出許多皮膚問題，甚至影響後續護養品吸收。當過厚角質被去除後，皮膚便可回復光澤感，亦可加速新陳代謝，刺激新的皮膚細胞增生，令皮膚變得年輕，同時可以減少毛孔閉塞引致粉刺暗瘡問題。

去角質分「物理」與「化學」

提起去角質，很多人也會想起大型連鎖護理店出售數十元一支的磨砂潔面產品。林嘉雯解釋，促進角質層新陳代謝的方法大致可分為「物理」及「化學」兩種方式。「物理去角質透過摩擦，磨走不健康的角質，如使用磨砂產品、毛巾或洗面機洗臉，用剃鬚刀刮除鬍子等，都有去除部分角質層的作用，其理論是透過使用一些粗糙微粒，摩擦皮膚表面，以達至去角質功效。」

至於化學去角質，意指使用含有酸性成分的護膚品，例如果酸、水楊酸、杏仁酸等，將角質層細胞之間的黏連解除，去除角質。相比下化學去角質較物理方式有效，原因是去角質成分可進入深層肌膚，去除角質較全面有效。部分化學去角質成分，還具備其他護膚功效，如水楊酸能減少油脂分泌，令油性皮膚減少角質層堆積。市面上無顆粒的去角質產品，便是透過高分子膠體成分，在皮膚表面形成薄膜狀態，再以指腹輕柔按摩，膠體便會順勢沾附老廢角質及髒污，達到去角質作用，過程相對溫和。

乾性、敏感肌宜選化學去角質產品

坊間普遍的去角質產品，包裝標示通常都會列出每星期使用2至3次的建議，但實際每隔多久要做一次去角質護理？林嘉雯表示：「健康的皮膚不一定要去角質，皮膚屬乾性、敏感肌，更不建議使用磨砂產品，前者有可能因為過度去角質，令皮膚變得更乾燥；而敏感膚質，由於本身角質較薄弱，也會導致皮膚更敏感。」她建議皮膚較乾燥或易敏感者，可選擇化學去角質產品，使用前亦需留意酸性成分和濃度，宜先諮詢醫生。

油性皮膚可選有顆粒磨砂產品

至於油性皮膚的角質層則是所有膚質中最厚，亦由於油脂分泌較高，令角質層不容易新陳代謝，因而令膚色暗啞，甚至堵塞毛孔，形成粉刺、暗瘡等問題。因此深層清潔毛孔是油性肌的去角質關鍵，在皮脂分泌旺盛的T字部位，可使用有顆粒的磨砂產品去角質，減低角質堆積的情况。不過需留意經常使用物理去角質較容易傷害皮膚，因此毋須太過頻繁地去角質。林嘉雯提醒：「去角質的密度，應視乎角質厚度，以及去角質方法強弱而決定。建議開始時不要太頻密，待皮膚慢慢適應後，若沒有產生不良反應如乾燥或敏感問題，才慢慢提高密度。」●

■林嘉雯

皮膚及性病科專科醫生，曾為中文大學醫學院榮譽助理教授。

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文:劉詩言

編輯：陳淑安

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